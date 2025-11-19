Un millón de euros en ayudas para impulsar la investigación aplicada en el sector apícola

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (MAPA) ha lanzado una nueva convocatoria de ayudas con un presupuesto total de 1,29 millones de euros destinados a proyectos de investigación aplicada en el sector apícola. La iniciativa busca mejorar la competitividad y rentabilidad de las explotaciones a través de la innovación.

Tras la publicación de la convocatoria este miércoles en el Boletín Oficial del Estado (BOE), se abre un plazo de 20 días hábiles para la presentación de solicitudes. Las subvenciones podrán financiar proyectos de investigación con duraciones de uno, dos o tres años.

El presupuesto total se distribuye por anualidades para asegurar la viabilidad de los proyectos a medio plazo:

Primer año (2025): 255.632 €

Segundo año (2026): 519.464 €

Tercer año (2027): 519.464 €

En cuanto a la financiación máxima por proyecto, se establecen los siguientes límites:

Duración del Proyecto

Financiación Máxima

3 años

300.000 €

2 años

200.000 €

1 año

100.000 €

El objetivo de estas ayudas es mejorar las condiciones de producción y comercialización de los productos apícolas en España, un sector clave para el Departamento dirigido por Luis Planas. La investigación aplicada se considera una estrategia fundamental para reducir los costes de producción e incrementar el valor añadido de la miel y otros productos.

La convocatoria forma parte de la Intervención Sectorial Apícola del Plan Estratégico de la PAC (Pepac) y está dirigida a la colaboración entre el sector productivo y el científico.

Para optar a las ayudas, las solicitudes deben provenir de binomios compuestos por Cooperativas agrarias, Sociedades Agrarias de Transformación (SAT), Agrupaciones de Defensa Sanitaria (ADS) u otras agrupaciones afines y organismos y equipos de investigación, centros públicos o privados de I+D o centros tecnológicos.

Las solicitudes deberán presentarse de forma telemática a través de la sede electrónica del Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.