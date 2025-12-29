Un millón de euros en formación para jóvenes agricultores y profesionales del sector

La Junta de Castilla y León publicará este martes en el Boletín Oficial de la región ayudas por un importe de un millón de euros destinadas a acciones de formación, información y demostración dirigidas a los sectores agrario, alimentario y forestal. Esta convocatoria está cofinanciada por el Fondo Europeo Agrícola de Desarrollo Rural (FEADER) y forma parte del Plan Estratégico de la PAC 2023-2027, que cuenta con una dotación total de 3,4 millones de euros para todo el periodo.

El objetivo principal de estas ayudas es mejorar la capacitación profesional de los sectores mencionados, con especial atención a los jóvenes que se incorporan a la actividad, y fomentar la innovación, sostenibilidad y competitividad de explotaciones y empresas. Las acciones formativas se desarrollarán a nivel autonómico, provincial o comarcal, adaptadas a las necesidades de cada territorio.

Novedades y beneficiarios

Por primera vez, la convocatoria integra en una única ayuda las acciones de formación, información y demostración, que antes se gestionaban por separado. Además, se prioriza la formación de los asesores agrarios, facilitando su participación en todas las actividades subvencionadas.

Podrán ser beneficiarios personas jurídicas vinculadas a los sectores agrario, alimentario o forestal, como sociedades, cooperativas y asociaciones representativas.

Tipos de formación y sectores prioritarios

Entre las acciones contempladas se incluyen: cursos de incorporación a la empresa agraria para jóvenes, formación para la obtención o renovación del carné de usuario profesional de productos fitosanitarios y formación para la obtención del certificado de bienestar animal

Asimismo, se priorizan sectores estratégicos como vacuno, porcino ibérico, ovino-caprino, cultivos industriales, leguminosas, oleaginosas, vino y queso, así como producción ecológica, eficiencia en el uso de recursos agrarios, gestión forestal y aprovechamiento de recursos locales.

Plazo y tramitación

La solicitud de estas ayudas será íntegramente telemática a través del registro electrónico de la Junta de Castilla y León, y el plazo de presentación finalizará el 16 de enero de 2026. En la sede electrónica estarán disponibles todos los modelos para la solicitud.