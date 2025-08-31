Nueva 'app' para la vendimia que simplifica la declaración de cosecha y ahorra tiempo a los viticultores

Archivo - Un trabajador recogiendo uvas en el campo en pleno mes de agosto - Ricardo Rubio - Europa Press - Archivo

La Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural ha puesto en marcha una nueva herramienta digital que transformará la manera en que los viticultores de Castilla y León gestionan sus cosechas. La aplicación, ya operativa para esta temporada de vendimia, permite cumplimentar las declaraciones obligatorias de cosecha de uva de forma mucho más rápida, sencilla y segura.

Esta iniciativa responde al compromiso de la Junta de Castilla y León con la modernización de los servicios para el sector agrario y la reducción de la burocracia. La nueva plataforma, más intuitiva y fácil de usar, agiliza la tramitación de este procedimiento, que es de cumplimiento obligatorio para los viticultores.

La aplicación simplifica y automatiza el proceso de entrega de la uva de las plantaciones registradas en la sección vitícola del Registro de Explotaciones Agrarias de Castilla y León (Reacyl), reduciendo significativamente los errores y las repeticiones.

Una de las principales novedades es la posibilidad de agrupar plantaciones con características similares. Esto significa que si un viticultor tiene varias parcelas con el mismo tipo de uva, puede registrar la entrega de toda la producción en un solo paso, en lugar de hacerlo parcela por parcela.

Por ejemplo, un viticultor con 30 plantaciones de dos variedades distintas que entrega a dos bodegas pasará de rellenar unas cincuenta pantallas a solo cuatro, lo que supone un enorme ahorro de tiempo y esfuerzo.

Desarrollada en colaboración con las denominaciones de origen y los consejos reguladores de la comunidad, la aplicación cumple con la normativa nacional que obliga a presentar anualmente la declaración de cosecha de uva.

Las declaraciones de cosecha deben presentarse exclusivamente de forma telemática hasta el 10 de diciembre de cada año. Los viticultores pueden acceder a la aplicación a través de la sede electrónica de la Junta de Castilla y León en el 'Registro de Viñedo Externo (RVEX)'.

Además de simplificar el proceso, el nuevo sistema facilitará la interconexión con otros registros oficiales y con el Cuaderno Digital de Explotación Agrícola, mejorando la trazabilidad y la transparencia del sector vitivinícola de la región.