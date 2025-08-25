Nueva bajada para la avena y subidas para el lechazo y el cordero en la lonja de Salamanca

La avena vuelve a descender su precio una semana más. En esta ocasión, lo ha hecho en un euro, situándose ya en los 140 euros/tonelada; la semana pasada había vuelto a bajar un euro.

En este lunes 25 de agosto, es la avena el único cereal que ha presenciado un cambio de precio respecto a la del día 18. Los guisantes se muestran con tendencia a la baja aunque no cotizan, lo mismo que sucede con la colza.

Precios de los cereales en la lonja de Salamanca 24 de agosto de 2025 | Diputación de Salamanca

El lechazo y el cordero, sin embargo, han subido su precio este lunes en 0,05 euros/kg.vivo, mientras que la oveja se mantiene igual.

Mesa de ovino lonja Salamanca 25 de agosto de 2025

La mesa del bovino de carne ha presenciado un aumento de los precios en el bovino menor de 12 meses, machos y hembras, la ternera mayor de 12 meses y los añojos. Por su parte, los erales, los toros, novillos y vacas se encuentran sin variaciones.

Precios mesa del bovino de carne 25 de agosto de 2025 | Diputación de Salamanca

El vacuno de vida ha subido en el caso de las hembras entre 4,50 y 5,46 euros el kilo por animal vivo, y en 0,01 euro más el ternero del país.

Del porcino, baja el blanco en su totalidad, mientras que el ibérico sube de precio el cebo y cebo de campo y reduce su precio el lechón ibérico puro.

En la mesa del despiece ibérico se incrementan los precios del cebo de jamón ibérico en sangre; el cebo y cebo de campo de la paleta ibérica; el lomo de cebo y de cebo de campo de despiece; y baja el extra de magro.

Los precios al completo se pueden consultar en los siguientes documentos:

