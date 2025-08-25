Nueva bajada para la avena y subidas para el lechazo y el cordero en la lonja de Salamanca
El lechazo y el cordero han subido su precio en 0,05 euros/kg.vivo
La avena vuelve a descender su precio una semana más. En esta ocasión, lo ha hecho en un euro, situándose ya en los 140 euros/tonelada; la semana pasada había vuelto a bajar un euro.
En este lunes 25 de agosto, es la avena el único cereal que ha presenciado un cambio de precio respecto a la del día 18. Los guisantes se muestran con tendencia a la baja aunque no cotizan, lo mismo que sucede con la colza.
El lechazo y el cordero, sin embargo, han subido su precio este lunes en 0,05 euros/kg.vivo, mientras que la oveja se mantiene igual.
La mesa del bovino de carne ha presenciado un aumento de los precios en el bovino menor de 12 meses, machos y hembras, la ternera mayor de 12 meses y los añojos. Por su parte, los erales, los toros, novillos y vacas se encuentran sin variaciones.
El vacuno de vida ha subido en el caso de las hembras entre 4,50 y 5,46 euros el kilo por animal vivo, y en 0,01 euro más el ternero del país.
Del porcino, baja el blanco en su totalidad, mientras que el ibérico sube de precio el cebo y cebo de campo y reduce su precio el lechón ibérico puro.
En la mesa del despiece ibérico se incrementan los precios del cebo de jamón ibérico en sangre; el cebo y cebo de campo de la paleta ibérica; el lomo de cebo y de cebo de campo de despiece; y baja el extra de magro.
Los precios al completo se pueden consultar en los siguientes documentos:
