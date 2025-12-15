Nueva bajada del porcino, así ha sido la lonja de Salamanca este 15 de diciembre

Nueva bajada del porcino en la lonja de Salamanca que se ha celebrado este lunes 15 de diciembre. Tras la caída de precios de la semana pasada, esta semana la mesa de porcino vuelve a bajar las cotizaciones siguiendo la tendencia nacional tras la aparición de focos de PPA, peste porcina africana. Así, los cerdos blancos bajan 6 céntimos el kilo en vivo mientras que el cerdo graso baja 3 y las cerdas 2.

Los lechones bajan un euro por unidad mientras que los tostones se mantienen con la misma cotización de la semana anterior, quedando a 41 euros la unidad los más pequeños y 42 los mas grandes. El ibérico repite cotización.

Mesa de porcino blanco e ibérico lonja salamanca 15 dic 2025

En la mesa de cereal de la lonja de este 15 de diciembre la cebada y el centeno han bajado dos euros, mientras que el resto de los cereales repiten la cotización de la semana anterior. Por su parte, sube 2 euros el paquete de paja grande que se quedan en 40 euros.

Mesa de cereales lonja salamanca 15 dic 2025

Estabilidad en el ovino. La mesa ha decidido repetir los precios de la semana anterior tanto en los corderos, como en los lechazos.

Mesa de ovino lonja salamanca 15 dic 2025

Lo que si sube es el bovino de vida que se mantiene en ascenso por la alta demanda que hay de animales. Cuatro céntimos suben las hembras y cinco los machos. En cuanto al bovino de carne, los terneros machos suben también cuatro céntimos, al igual que los añojos de todas sus categorías. El resto repiten las cotizaciones de la semana anterior.

Mesa de bovino de carne lonja salamanca 15 dic 2025 1

Mesa de bovino de carne lonja salamanca 15 dic 2025

Puedes descargar los precios y cotizaciones aquí: