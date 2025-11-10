Nueva subida de los cereales y de la paja en la Lonja de Salamanca

La Lonja Agropecuaria de Salamanca ha marcado este lunes una nueva subida para los cereales. En concreto, suben tres euros el centeno y la cebada con respecto a la semana anterior y un euro el trigo blando y el triticale. El maíz y la avena repiten la cotización.

Por otra parte, el girasol deja de cotizar y el paquete grande de paja sube 3 euros hasta quedarse en 38.

Mesa de cereales 10 de noviembre 2025

En cuanto a la mesa de ovino repiten los lechazos, que mantienen los precios de la semana anterior y suben los corderos más pequeños. Así, los de menos de 19 kilos suben 15 céntimos, mientras que los de entre 19 y 29 kilos suben 20 céntimos.

Mesa de ovino 10 de noviembre 2025

Salamanca24Horas ampliará esta información a medida que se vayan celebrando las distintas mesas.