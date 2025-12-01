Nueva subida del cordero y el lechazo en la Lonja de Salamanca

La primera lonja de este mes de diciembre en Salamanca vuelve a subir los precios del ovino. La llegada de la Navidad augura que la tendencia se mantendrá al alza tanto en el lechazo como en el cordero. Esta primera semana del mes de diciembre los vocales de la mesa de ovino han determinado que el lechazo suba cinco céntimos en todas las categorías por debajo de los 13 kilos. Por su parte, en el cordero suben 10 céntimos los corderos de entre 25 y 34 kilos y cinco céntimos los de entre 23 y 25 kilos.

Mesa de ovino lonja Salamanca 1 diciembre 2025

En cuanto a la mesa de cereales la lonja ha vuelto a marcar un descenso de los precios. Por tercera semana los precios no suben con caídas de hasta dos euros en la tonelada de trigo blando o triticale. Por su parte la cebada y el centeno pierden un euro mientras que la avena y el maíz repiten los precios de la semana anterior.

En cuanto a las leguminosas repiten los precios del garbanzo pedrosillano y la lenteja de la Armuña.