Nueva subida para los corderos y la ternera en la lonja

La ternera y el cordero han marcado la lonja de este lunes 22 de septiembre 2025 celebrada en Salamanca. También el girasol, que ha cotizado este lunes abriendo el mercado con un precio de 440 euros para el normal y 530 para el de categoría alto oleico.

La mesa de ovino ha determinado que los corderos vuelvan a subir en todos los pesos en la lonja celebrada en Salamanca. Desde 19 a 34 kilos todo sube cinco céntimos, mientras que los más pequeños, los de entre 15 y 19 kilos suben 10 céntimos llegando a los 5,05 euros el kilo en vivo. Por su parte, el lechazo se mantiene con los precios de la semana anterior en las categorías de pesos más pequeños y solo sube diez céntimos los que pesen entre 13 y 15 kilos.

Mesa de ovino Lonja 22 septiembre 25

Por su parte, la mesa de bovino de carne ha vuelto a subir el precio en todas las categorías. La mayor subida ha sido de 20 céntimos para las vacas de categoría extra y de 15 céntimos para los machos de menos de 12 meses y los añojos. El resto suben 10 céntimos de euro el kilo en canal.

Mesa de bovino de carne Lonja 22 septiembre 25

Mesa de bovino de carne 1 Lonja 22 septiembre 25

En cuanto al bovino de vida la mesa ha determinado una nueva subida, esta vez de 5 céntimos en todas las categorías, manteniendo la tendencia al alza de los animales en un mercado que sigue escaso de cabezas y que cada día demanda más.