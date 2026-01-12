Nueva subida de los terneros, así ha sido la Lonja de Salamanca este 12 de enero

Estabilidad para los cereales, bajada del ovino y subida de la ternera. Ese es el resumen de una lonja que no ha dejado sorpresas este 12 de enero. En la mesa de cereales, los vocales han determinado que vuelven a repetir precio, por lo tanto, siguen apostando por la estabilidad, aunque los precios siguen bajos.

Mesa de cereales 12 de enero 2026

En cuanto a la mesa de ovino, los precios han bajado tanto en el cordero como en el lechazo. Así, para el lechazo desde el extra hasta los 13 kilos baja diez céntimos y para los más grandes cinco céntimos. Por su parte el cordero baja cinco céntimos para los animales de entre 15 y 23 kilos. El resto repiten cotización.

Mesa ovino lonja 12 enero 2026

En cuanto a la mesa de vacuno, el bovino de vida también sube, tres céntimos para los machos y dos para las hembras. Por su parte, el bovino de carne sube dos céntimos el kilo en todos los terneros y añojos, mientras que el resto de categorías repite cotización.

Mesa de bovino de vida 12 de enero 2026

Mesa de bovino de carne 12 de enero 2026

Mesa de bovino de carne 1 12 de enero 2026

La mesa de porcino ha optado por una nueva bajad del blanco que incluye una bajada de tres euros para los lechones, mientras los lechones ibéricos suben cuatro céntimos.