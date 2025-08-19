Varias organizaciones agrarias se movilizan para ayudar a agricultores y ganaderos tras los incendios en Salamanca

Las organizaciones agrarias ASAJA Salamanca, UPA Salamanca y COAG Salamanca han lanzado una convocatoria urgente para agricultores, ganaderos y apicultores afectados por los recientes incendios en la provincia. El encuentro se celebrará el próximo 20 de agosto a las 19:30 horas en el Salón Multifuncional de Villar de Peralonso.

Los devastadores fuegos, que han calcinado miles de hectáreas en municipios como Cipérez, La Jarilla y El Payo, han causado graves daños en el sector primario de la provincia. Explotaciones, terrenos, maquinaria, colmenas y animales han sufrido las consecuencias de las llamas, que han asestado un duro golpe a uno de los pilares de la economía rural salmantina.

Las organizaciones han puesto en marcha un mecanismo de coordinación con tres objetivos principales para hacer frente a la situación: recopilar información detallada sobre los daños en cada explotación, canalizar donaciones de paja, forrajes y otros productos para alimentar al ganado y solicitar a la administración transporte gratuito y ayudas directas urgentes para que las donaciones lleguen a tiempo.

Además, mantienen un contacto permanente con la Administración, que se ha comprometido a facilitar alimentos y agua de forma inmediata a los damnificados.

Las organizaciones convocantes recuerdan que, en momentos de adversidad como este, la unión del campo y la solidaridad son esenciales para salir adelante.