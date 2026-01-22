Las organizaciones agrarias de Salamanca mantendrán las protestas y la tractorada de la próxima semana

Las organizaciones agrarias de Salamanca, ASAJA, UPA, COAG y UCCL, han anunciado que mantendrán las protestas y movilizaciones convocadas para la próxima semana contra el tratado de Mercosur, la PAC y la excesiva burocracia en el sector. Así lo ha asegurado ASAJA a través de un comunicado que afirma que “el proceso aun no ha concluido” y por tanto “anima a todos los agricultores y ganaderos salmantinos a continuar participando activamente en las movilizaciones convocadas”.

Así, las movilizaciones en Salamanca comenzarán el lunes 26 de enero con una marcha con vehículos del sector apícola que saldrá a las 11.00 horas de La Aldehuela para llegar a la Gran Vía por Canalejas. Allí, los apicultores salmantinos repartirán tarros de miel. Los días 27 y 28 están convocadas dos concentraciones frente a la Subdelegación del Gobierno. La protesta incluirá la entrega de legumbres el día 27 y reparto de 4.000 kilos de patatas el día 28 de enero.

Por último, el día 29 de enero está prevista una gran tractorada por la ciudad. A las 10.00 comenzará la concentración de tractores en La Aldehuela y a las 12.00 horas comenzará la marcha por la ciudad. El recorrido previsto incluye la Avenida de La Aldehuela, Abraham Zacut (Junta de Castilla y León), calle Jardines, Puente Romano, Paseo de San Vicente (Hospitales), Avenida Mirat, Plaza España, Gran Vía y finalizará en la Subdelegación del Gobierno. Los manifestantes repartirán caldereta de carne entre los asistentes.

Asaja Salamanca asegura que valora “de forma muy positiva el aval del Pleno del Parlamento Europeo para solicitar un dictamen del Tribunal de Justicia de la Unión Europea” ya que aseguran que esto evidencia “las serias dudas jurídicas y políticas que rodean a un acuerdo claramente desequilibrado y perjudicial para el sector agrario y ganadero”. Además, afirman que esta decisión “supone un avance importante en la defensa del campo europeo y español, y confirma las advertencias que ASAJA viene realizando desde hace tiempo sobre el grave impacto económico, productivo y territorial que tendría la ratificación de este acuerdo, especialmente en provincias como Salamanca, donde la ganadería y la agricultura son pilares fundamentales de la economía rural”.