Las organizaciones agrarias salmantinas se suman a la protesta de este martes por la subida de los carburantes

Las organizaciones agrarias salmantinas participarán en la protesta convocada frente al Centro de Hidrocarburos de Santoveña en Valladolid tras la brutal subida del precio de gasóleo agrícola motivado por la guerra con Irán, aunque consideran que el exceso de incremento se debe a "una especulación de petroleras, distribuidores, etc., dado que ese gasóleo fue fabricado con petróleo a precios de antes de la guerra".

Añaden las OPAS en un comunicado que "estamos seguros de que cuando el petróleo baje, las petroleras y distribución no se dará igual de prisa en repercutir los precios al agricultor y ganadero". Una situación que "debe ser investigada por parte de las administraciones central y autonómica con el fin de evitar estas circunstancias que tanto daño hacen al sector productor".

Este es el motivo de la protesta de este martes ante la CLH con el fin de "llamar la atención de la problemática que se avecina para los productores, que, si ya teníamos un sector agrario al que no le cuadraban las cuenta, como le van a cuadrar ahora con un gasóleo un 50% más caro, y un abono por las nubes".

Las Organizaciones Agrarias, también solicitan medidas urgentes por parte de los gobiernos autonómico, central y europeo, con el fin paliar esta situación que tan nervioso está poniendo a los agricultores, en un momento que tienen que decidir qué sembrar en sus regadíos. "Las OPAs esperamos que los agricultores y ganaderos acudan a este primer acto de protesta, dado lo mucho que se están jugando en una guerra cuyas consecuencias a largo plazo no se pueden prever, pero cuyos daños a este sector ya son claramente cuantificables", concluyen.