Las organizaciones agrarias se reúnen en Villar de Peralonso: "El abandono del medio rural nos ha llevado a unas situaciones muy lastimosas"

Los presidentes de las principales organizaciones agrarias de Salamanca, Juan Luis Delgado Egido (ASAJA), José Manuel Cortés (COAG) y Carlos Sánchez (UPA) han ofrecido una rueda de prensa conjunta en el Salón Multifuncional de Villar de Peralonso para recabar información sobre las deficiencias y necesidades de los afectados, y al mismo tiempo, comunicar las medidas de apoyo que las administraciones han puesto en marcha.

"Hoy hemos venido a intentar canalizar la ayuda y a contarles las medidas que las administraciones están intentado implementar y, sobre todo, a estar al lado de los nuestros, ver qué podemos hacer por ellos para que recuperen la viabilidad de sus explotaciones", ha afirmado Delgado.

El presidente de ASAJA ha aprovechado la oportunidad para denunciar las causas que, a su juicio, han contribuido a la magnitud de la tragedia. "El abandono del medio rural nos ha llevado a unas situaciones muy lastimosas", ha declarado, advirtiendo que esta situación podría provocar que muchos agricultores y ganaderos abandonen sus explotaciones.

También ha criticado la falta de atención de los legisladores hacia el campo debido a que los habitantes del medio rural suponen "muy pocos votos". "Se les llena la boca hablando del cambio climático, de la protección del medio ambiente, pero se olvidan de quiénes son realmente quienes los protegen", ha señalado.

La rueda de prensa ha servido como muestra de unidad de acción por parte de las organizaciones agrarias. Las tres entidades trabajan de manera conjunta porque sus asociados "demandan lo mismo", y han colaborado estrechamente con los ayuntamientos de las zonas afectadas para ofrecer una respuesta coordinada.