El Parlamento Europeo paraliza la aprobación de Mercosur

La Unión Europea da un respiro a los profesionales del campo al paralizar la aprobación del acuerdo con Mercosur, según ha informado Europa Press. La Eurocámara ha acordado este miércoles, por diez votos de diferencia, enviar el acuerdo al Tribunal de Justicia de la UE con el finde que revise si es o no compatible con los tratados de la UE. El parlamento ha aprobado una moción que cuestiona si cumple con la legalidad de la UE, lo que deja en stand by el tratado hasta que el tribunal emita su valoración, pero no necesariamente se paraliza su aplicación provisional, que depende de la Comisión Europea.

La propuesta de pedir un dictamen jurídico al Alto Tribunal europeo promovida por la izquierda europea ha salido adelante con 334 votos a favor, 324 en contra y 11 abstenciones; mientras que ha decaído una segunda iniciativa similar, esta vez avalada por la ultraderecha de Patriotas por Europa, que ha sido rechazada por 225 votos a favor, 402 en contra y 13 abstenciones.La Comisión Europea, cuya presidenta, Ursula von der Leyen, viajó el pasado domingo a Paraguay para suscribir el pacto comercial y lo ha defendido este mismo miércoles ante el pleno como un momento "histórico", se ha limitado a decir tras el voto que lamenta la decisión y que analizará la situación antes de pronunciarse más en detalle.

El portavoz comunitario de Comercio, Olof Gill, ha dicho en una rueda de prensa que a ojos de Bruselas la motivación de la Eurocámara para acudir al TJUE "no está justificada", en tanto que se han tomado medidas a nivel europeo para atender las preocupaciones y dudas que apuntan los eurodiputados.

La aprobación del tratado con Mercosur ha elevado las quejas de los profesionales del sector. En Salamanca, las organizaciones agrarías habían convocado cuatro protestas para la próxima semana, de lunes a jueves, que concluían con una tractorada masiva el jueves que recorrería las principales calles de la capital salmantina y que, de momento, siguen convocadas.