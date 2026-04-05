La parte salmantina de Las Arribes del Duero, principal refugio del águila perdicera en Castilla y León

El censo anual de la población reproductora de águila perdicera en Castilla y León durante el año 2025, llevado a cabo por la Consejería de Medio Ambiente revelan datos muy positivos para la provincia de Salamanca.

Los datos recabados indican que la distribución de esta rapaz se centra principalmente en los macizos montañosos y cañones fluviales de la cordillera Cantábrica, los Picos de Europa, los Montes de León, el sistema Ibérico y el sistema Central, así como de los cañones del Ebro, Duero, Riaza, Duratón y Río Lobos, pero que actualmente ha aumentado su presencia en las Arribes del Duero, concretamente en la parte salmantina.

En la temporada de reproducción de 2025 se realizó el seguimiento de los territorios históricos en Castilla y León y se localizaron 17 territoritos ocupados, regentados por una pareja: 10 de ellos se encuentran en Salamanca, 6 en Zamora y 1 en Burgos.

Durante la campaña del año 2025, se han efectuado visitas de observación a los territorios y a los nidos para comprobar el desarrollo del proceso reproductor, con actuaciones destinadas a determinar la ocupación de territorios y nidos, la puesta, la eclosión, el éxito reproductor y la productividad.

Los datos obtenidos en el censo indican que en las Arribes del Duero se ha pasado de más de 40 territorios en los años 90 a uno en 2025, variando entre 11 y 17 territorios en el periodo comprendido entre 2009 y 2025.

Medio Ambiente insiste en que a pesar de la evolución positiva en la última década, la población tiene actualmente "un tamaño inferior a la veintena de parejas", por lo que a corto plazo puede verse afectada por amenazas que pueden suponer su colapso. Y, entre los principales problemas del águila perdicera en Castilla y León se subraya la baja productividad, "una de las más bajas en Europa".

Durante el año 2026 se desarrollará un programa de marcaje y captura de ejemplares para el seguimiento telemétrico y vía satélite de individuos de la especie; también está previsto el seguimiento de cuatro ejemplares de la población reproductora en las Arribes del Duero.