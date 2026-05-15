“Pedimos que nos proteja de las enfermedades y de las administraciones”: los profesionales del campo salmantino se encomiendan a San Isidro Labrador

San Isidro Labrador, patrón del campo, bendice este viernes como cada 15 de mayo las tierras de Salamanca.

Es una fiesta que lleva celebrándose desde tiempos pasados, donde agricultores y ganaderos se reúnen y muestran unión en torno a la fe por este santo, a quien cada año dirigen diferentes peticiones y al que ahora se encomiendan más que nunca para poder lidiar las problemáticas que acosan al sector.

Más allá de la tradicional misa y procesión que se celebra a las doce de la mañana en la parroquia de San Pablo, donde el patrón bendice, de forma simbólica, los campos de Salamanca, agricultores y ganaderos reiteran aquellas reivindicaciones por las que llevan luchando años, exponiendo, del mismo modo, las dificultades a las que se enfrentan y con las que conviven diariamente.

Fernando Corrionero es un agricultor y ganadero salmantino de Sieteigleisas de Tormes que pone voz a los problemas más destacados dentro del sector primario. Describe que los precios, sobre todo los del cereal, “están hundidos” y explica que no dan para cubrir los gastos.

“Las administraciones se pasan por el arco del triunfo las leyes que aprueban. La Ley de la Cadena Alimentaria se supone que es para evitar que trabajemos a pérdidas y, sin embargo, traen cereales de otros países y hunden el mercado. La reivindicación, por tanto, es que no sean solo palabras, que sean hechos que garanticen precios justos porque quieren defender la agricultura con una ley que luego no aplican. Que se aclaren si quieren ayudarnos o ayudarnos a que nos vayamos del campo, porque cada vez hay más requisitos ridículos, cada vez hay que gestionar más papeles y burocracia que nos quita tiempo de estar donde en realidad tenemos que estar que es en el campo”.

Fernando Corrionero, agricultor y ganadero de Sieteiglesias de Tormes

Las quejas de los profesionales no son solo frente a la agricultura, también se extienden en la ganadería, donde reina la incertidumbre: “Seguimos sin protocolos claros, sin saber cuál va a ser la manera, por ejemplo, de afrontar enfermedades como la dermatosis, mientras cada vez hay menos ganaderos y no parece muy lógico que la solución sea solo la de eliminar animales”. A mayores, Corrionero expone que “creemos que las administraciones están muy lejos de la realidad del campo. Hay que pisar terrones y pasarle la mano por el lomo a los animales para ver lo que pasa realmente, porque los problemas del campo no se solucionan desde un sillón”.

Este agricultor y ganadero fue uno de los que estuvo presente en las últimas protestas que trajeron a la ciudad el campo salmantino en el mes de enero. Unas protestas que no han visto mejoras y que lleva a estos profesionales a volver a la calle el próximo 20 de mayo en Valladolid donde protestarán entre otras cosas por los “precios ruinosos” del cereal.

Confiesa que “seguimos en pie de guerra porque no hemos visto mejoras y estamos por ver las consecuencias desde la entrada en vigor del acuerdo de Mercosur del pasado 1 de mayo. Es una cascada de acuerdos con otros países como México, Uruguay, Argentina o la Indica, donde la moneda de cambio siempre es el campo y los consumidores, porque a ver qué pasa cuando empiecen a llegar de forma masiva productos de esos países, a ver qué efectos van a tener sobre las personas que los consuman”.

Fernando Corrionero, ganadero y agricultor de Sieteiglesias de Tormes presente en la protesta del sector de legumbres y cereal frente a la Subdelegación del Gobierno en Salamanca | Salamanca24horas

Al respecto de esto, este agricultor pone el foco en el hantavirus, una enfermedad endémica que proviene de países de Sudamérica, estableciendo relación con los países miembros de Mercosur: “Nadie le está dando voz al problema que pueden desencadenar los productos provenientes de estos países, que a priori generan desconfianza y que pueden perjudicar gravemente a nuestra salud. Muchos de los productos, tanto en cultivo de cereales como de soja, son variedades transgénicas, donde se usan herbicidas que aquí están prohibidos y allí en cambio se utilizan masivamente igual que las hormonas para el engorde del ganado, que aquí están prohibidas. No se va a poder controlar uno por uno los productos que lleguen a Europa sin garantía, por mucho que digan que se van a hacer controles es imposible que se controle cada producto uno por uno”.

Las lluvias son otros de los temas que más incertidumbre generan cada año a los profesionales del campo, es necesaria, pero sin excesos que pongan en riesgo a los cultivos.

Este año las lluvias han sido bastante intensas en las últimas semanas, así como a comienzos del año, y eso está pasando factura: “Las lluvias y las bajas temperaturas a los cultivos de regadío les está viniendo mal, está retardando el crecimiento en la patata, el maíz o la remolacha. En el secano las lluvias han sido muy beneficiosas en algunos puntos de la provincia, pero en muchas zonas ya venían con daño, por lo tanto, va a ser una cosecha con mucha diferencia, con un rendimiento bueno o malo en función de las zonas. El año pasado siendo buena cosecha en calidad fue para librar gastos. Y este año aparte de ser irregular en producción, como no cambien los precios, también van a ser bastante irregulares, tirando a malos”.

Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca

El presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, también se pronuncia respecto al acuerdo de Mercosur que ya ha entrado en vigor. “Aun es pronto para evaluar y no hay certezas de cómo está afectando todavía, pero tenemos clarísimo que el acuerdo es malo, que nos va a perjudicar porque no producen de igual manera que nosotros. Con las cláusulas de salvaguardia nos intentan callar, pero tenemos claro que se van a cerrar explotaciones y que van a ser daños irreversibles”.

Entre otras cosas, es por ello por lo que las organizaciones agrarias de Salamanca asistirán a la próxima manifestación de Valladolid, también por la poca rentabilidad del sector. Igualmente, Delgado indica que Asaja Salamanca estará en la convocatoria de Estrasburgo por la presentación del plan de acción sobre fertilizantes, para dar la voz de alarma sobre la crisis de los fertilizantes que está asfixiando a las explotaciones.

De cara a las principales reivindicaciones, problemáticas que siguen acorralando al sector y que siguen sin solución pese a las protestas, así como las peticiones al santo, Delgado señala como relevante la situación vivida en los incendios del verano de 2025 que afectaron gravemente a ganaderos de la comarca de Vitigudino.

Insiste en que “los incendios se apagan en invierno, con población en el medio rural y con ganadería extensiva que es fundamental para controlar la masa forestal”. También hace hincapié en que pese a suponer un duro golpe en su momento, después los afectados recibieron ayudas, puntualizando que “fueron ayudas bien recibidas y mal repartidas, porque las administraciones están torpes a la hora de dirigir las ayudas y de repartir en función de quien las necesita realmente”.

Finca calcinada por el incendio en Tremedal

Referente a esto señala que “ha habido poca sensibilidad en el reparto. Se han dado más ayudas a quienes no lo necesitaban tanto y pocas a quienes más lo necesitaban porque lo habían perdido todo” y denuncia la injusticia de que el reparto de estas ayudas se hayan centrado en los grandes incendios a los que también les levantaron el acotado de los pastos quemados, permitiendo que los introdujeran en la PAC, cosa que asegura no se hizo en los pequeños incendios, dejando desolados a propietarios de pequeñas explotaciones, a las que se les quemaron las únicas 100 ha que tenían.

El representante de Asaja también refleja “la poca sensibilidad de nuestros responsables políticos”. Lamenta que los políticos sigan mirando a otro lado y se queja de que dos meses después de las elecciones todavía haya un gobierno en funciones en Castilla y León: “Es una falta de respeto al sector que no constituyan un gobierno lo antes posible porque nos tienen a todos en el aire”.

Por otra parte, en el marco de la celebración de San Isidro, Delgado señala que desde Asaja han cogido el testigo de la cámara agraria en la festividad del patrón del campo, donde este año se ha pedido que la ceremonia sea presidida por el obispo de Salamanca, quien dice “ha tenido una gran implicación en la defensa del campo y en los momentos más críticos”.

La petición a San Isidro desde Asaja Salamanca: "Salud para los hombres y mujeres del campo, que sean sensibles las administraciones y a los legisladores que le den altura de miras, que no miren solo las siglas y atiendan las reivindicaciones y problemáticas que tenemos los hombres y mujeres del campo, que es por lo que luchamos desde Asaja".