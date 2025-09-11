Pedraza de Alba registra un positivo en gripe aviar en aves silvestres

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación acaba de notificar un positivo en Influenza gripe aviar en la localidad salmantina de Pedraza de Alba. Se trata un positivo con el serotipo H5N1 localizado en aves silvestres.

Se trata del primer caso detectado de esta enfermedad en Salamanca en este año. De hecho, el último positivo en gripe aviar se detectó el noviembre de 2022 y también fue en aves silvestres. Es el segundo positivo en Castilla y León después de que le pasado mes de agosto se detectara otro igual en Villafáfila.

Influenza aviar, o también conocida como “gripe aviar”, es una enfermedad viral altamente contagiosa causada por el virus de la familia Orthomyxoviridae, del género Influenzavirus A y B.

Existen varias cepas del virus de influenza aviar, las cuales pueden clasificarse, de forma general, en dos categorías según la gravedad de la enfermedad en las aves de corral:

- Influenza aviar de baja patogenicidad (IABP), que suele causar una enfermedad leve que, en muchas ocasiones, pasa desapercibida e, incluso, sin presentar sintomatología

- Influenza aviar de alta patogenicidad (IAAP), provocando signos clínicos graves y altas tasas de mortalidad.