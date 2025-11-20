Planas considera que la gripe aviar tiene un impacto "muy limitado" sobre producción y precios

El ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas, ha asegurado este jueves que la gripe aviar tiene un impacto "muy limitado" sobre la producción y los precios y ha hecho un llamamiento a mantener y cumplir las medidas ya implantadas. "Estamos hablando de una cabaña de gallinas ponedoras de más de 50 millones de ejemplares, y la afectación se ha situado en una cifra máxima de dos millones y medio de gallinas, que han tenido que ser sacrificadas", ha dicho en una entrevista en 'El Periódico de Catalunya' recogida por Europa Press.

Ha señalado que la producción de huevos supera el consumo interno: "Aproximadamente producimos el 120% de nuestras necesidades, tenemos margen para reajustar lo referente a nuestras exportaciones y también a nuestro consumo interior".

Sobre la propuesta de recorte del gasto europeo en la Política Agraria Comuna (PAC), ha afirmado que la respuesta tanto del Ministerio como de las 17 CCAA y las organizaciones agrícolas y pesqueras ha sido "unánime".

"Todas las partes están de acuerdo en la defensa de una personalidad propia tanto para nuestra política agrícola como para nuestra política pesquera y, evidentemente, que esté dotada de fondos suficientes", ha dicho.