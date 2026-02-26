Planas da por erradicado el brote de peste porcina africana y destaca que no haya habido explotaciones afectadas

El ministro de Agricultura destaca que en España ninguna explotación se ha visto afectada

Peste porcina africana en jabalíes
España ha conseguido contener y erradicar los brotes de peste porcina africana. Así lo ha destacado este jueves el ministro de Agricultura, Pesca y Alimentación, Luis Planas que, según informa Europa Press ha destacado en Valladolid que estos brotes hayan estado vinculados a la fauna salvaje, en concreto a jabalíes, sin que "ninguna explotación se haya visto afectada".

El ministro ha declarado que: "Cruzo los dedos como ustedes para que no la tengamos", y ha advertido de que España no puede desfallecer en la lucha contra esta enfermedad.

Planas ha destacado además que España es "un país tan serio, tan riguroso y con tanta reputación a nivel internacional" que a pesar de tener un brote de peste porcina está exportando el 80 por ciento de lo que exportaba antes y tiene el 82 por ciento de los certificados abiertos a nivel internacional.

"Eso, si no fuéramos lo que somos, no lo haríamos", ha reivindicado el ministro que se ha comprometido a trabajar para volver "cuanto antes" al estatus de país libre de peste porcina.

