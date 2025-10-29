La Plataforma Pecuaria Bovina analiza en Salamanca las enfermedades emergentes

La Plataforma Pecuaria Bovina ha celebrado un encuentro en Salamanca en el que se han abordado los principales retos y preocupaciones que atraviesa actualmente el sector bovino. Durante el encuentro, al que asistieron representantes de distintas organizaciones ganaderas y productores, se trató en profundidad la situación sanitaria actual del ganado bovino, con especial atención a enfermedades como la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) y la campaña de tuberculosis bovina, así como a las medidas de prevención y control que se están aplicando en las explotaciones.

Los asistentes coincidieron en la necesidad de reforzar la coordinación entre ganaderos, administraciones y servicios veterinarios oficiales, con el fin de garantizar la sanidad animal y evitar la propagación de brotes que puedan afectar gravemente a la cabaña bovina. Dermatosis Nodular Contagiosa Uno de los principales temas tratados fue la situación de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC), enfermedad vírica que afecta exclusivamente al ganado bovino y no representa ningún riesgo para la salud humana, ya que no es una zoonosis. La Plataforma subrayó la necesidad de revisar la actual categorización sanitaria de la enfermedad dentro del marco normativo europeo.

En la actualidad, la DNC está clasificada como enfermedad de categoría “A”, lo que implica la aplicación de medidas de erradicación muy restrictivas, como el sacrificio de todos los animales de una explotación ante la detección de un solo caso positivo, así como la limitación de la vacunación únicamente a situaciones de emergencia y en zonas concretas. Ante esta situación, los representantes ganaderos solicitaron que la DNC pase a considerarse enfermedad de categoría “B”, lo que permitiría implementar programas de vacunación preventiva sin necesidad de sacrificar la totalidad del ganado afectado ni paralizar completamente las explotaciones.

Según la Plataforma, este cambio contribuiría a proteger la viabilidad económica de las explotaciones y a garantizar una gestión sanitaria más equilibrada y eficaz; de lo contrario, muchas explotaciones podrían verse gravemente afectadas e incluso abocadas a la ruina. Además, la Plataforma trasladó a la Consejería de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural de Castilla y León la necesidad de corregir ciertas medidas vigentes sobre los movimientos de ganado. Actualmente, todos los desplazamientos deben realizarse únicamente de explotación a explotación, una medida considerada muy estricta que está generando problemas en zonas muy limitadas sin que exista un riesgo sanitario real. Por ello, se ha solicitado que estas restricciones se apliquen de manera zonificada, permitiendo agrupar animales dentro de comarcas y habilitando movimientos dentro de la misma zona, especialmente teniendo en cuenta que en Castilla y León no se ha detectado ningún foco cercano de la enfermedad.

Asimismo, la Plataforma exige al Ministerio de Agricultura que busque una fórmula que, a partir del día 4 de diciembre, sigan las restricciones actuales y durante un tiempo no se puedan hacer movimientos de ganado desde Francia. Se insistió en la importancia de trasladar un mensaje de tranquilidad a la sociedad y a los consumidores, destacando que la DNC no afecta a la calidad ni a la seguridad de los productos bovinos, que siguen siendo plenamente seguros y de alta calidad, fruto del riguroso control sanitario y del compromiso de los ganaderos con el bienestar animal. Durante la reunión también se abordaron cuestiones relacionadas con el mercado bovino, los elevados costes de producción, la comercialización y las exigencias derivadas de la regulación sanitaria. La Plataforma reafirmó su compromiso de seguir trabajando de manera conjunta para defender los NOTA DE PRENSA intereses del sector y trasladar sus reivindicaciones a las administraciones competentes. El encuentro concluyó con el compromiso de mantener reuniones periódicas de seguimiento, con el objetivo de analizar la evolución sanitaria y económica del sector bovino