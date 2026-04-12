Los potenciales beneficiarios de las ayudas por las borrascas podrán aceptarlas hasta el 27 de abril

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha anunciado este sábado que los potenciales beneficiarios de las ayudas para compensar las pérdidas por el temporal de borrascas de principios de año tendrán hasta el 27 de abril para aceptarlas.

Los ganaderos y agricultores que hagan el trámite disponible desde el pasado día 7 recibirán un importe que oscila entre los 5.000 y los 25.000 euros. La aceptación implica la confirmación de que han sufrido daños como consecuencia de los fenómenos meteorológicos adversos y que el importe de la ayuda que tienen asignada no supera el coste de esos contratiempos.

Al primer listado de potenciales beneficiarios publicado en la sede electrónica del Fondo Español de Garantía Agraria le seguirá próximamente un segundo, tal y como ha anunciado el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación.