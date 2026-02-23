Los precios del cereal, el ovino y el bovino se estancan en la Lonja de Salamanca

La lonja ha marcado un lunes de estabilidad en los precios con la repetición de todas las cotizaciones de la semana anterior en buena parte de las mesas. Así, en la mesa de cereales los precios se estancan por segunda semana consecutiva tras las ligeras subidas de avena, cebada y centeno.

Mesa de cereales 23 de febrero de 2026

En cuanto a la mesa de ovino, la estabilidad también ha marcado todos los precios, con repetición en lechazo, cordero y oveja. Igual ha ocurrido con la mesa de bovino de carne, donde se han mantenido también todos los precios.

Mesa de ovino 23 de febrero de 2026

Mesa de bovino de carne 23 de febrero de 2026

En cuanto al mercado de bovino ha habido una asistencia de 131 animales.