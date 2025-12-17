Los precios "injustos" del cereal y las enfermedades que afectan al ganado: principales temas del balance anual de Asaja Salamanca

El presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado ha comparecido en la mañana de este miércoles para presentar el tradicional balance anual que se produce cada año por estas fechas. Ha expuesto que ha sido un "año bueno" climatológicamente hablando, con lluvias que han sido favorables y que han propiciado, por tanto, unas cosechas favorables, con perjuicios que señalan directamente a los graves incendios forestales que han afectado este verano a nuestra provincia, produciendo daños colaterales a ganaderos y agricultores y abocándolos en algunos casos a importantes pérdidas económicas.

En este resumen del año también se han tratado otras cuestiones reseñables en el campo como son los precios del cereal, legumbres y patatas, sectores que se han visto "desfavorecidos" por los costes de producción: "Somos el granero de España y si seguimos con estos precios estarán en serio peligro muchas explotaciones agrícolas". De forma parelela, se han subrayado los "buenos precios", precios "justos" en el terreno ganadero como es el caso de la ternera. Algo que el sector ahora celebra después de haber estado trabajando durante muchos años a pérdidas.

La negativa en la ganadería son las enfermedas que han azotado con fuerza en la provincia de Salamanca, una de las regiones del país con mayor número de cabezas de ganado. La gripe aviar ha sido señala como una de las graves enfermedades que más está afectando y que está disparando los precios del pollo o del huevo. Igualmente ha sido señalada la dermatosis nodudar contagiosa desconocida hasta hace poco y que ha generado mucho miedo entre los profesionales del sector porque su aparición en una explotación supondría el sacrificio de todas las reses con todo el daño emocional y económico que supondría eso para el ganadero. Es una enfermedad que directamente no ha afectado a Salamanca, pero que sí ha generado y sigue generando trastornos debido a las restricciones de movimiento. Desde Asaja piden que se hagan los movimientos mínimos e imprescindibles desde Francia.

La peste porcina africana es una de las enfermedades más recientes, pero que se trata de una vieja conocida de la que no se tenía presencia desde el año 1994. "Es un serio problema porque la ganadería porcina es el mayor potencial económico de muchas regiones como Castilla y León. Salamanca tiene un gran potencial, mayoritariamente con ganadería porcina extensiva con un riesgo añadido". Delgado ha anotado como parte positiva que los focos hayan sido detectados en Cataluña, ya que por su situación geografía es más fácil de controlar y arrinconarla para que no se extienda, sobre todo a regiones donde prime el ganado en extensivo como en Salamanca.

Se ha hecho también mención de la tuberculosis, la EHE que ha sido un lastre, con muchas consecuencias arrastradas después de tres años, así como de la fiebre aftosa y la lengua azul que afecta al ovino en mayor medida, animando a los ganaderos a que vacunen a las ovejas, ya que la vacunación en este caso es baja en nuestra provincia.

Los ataques de lobo, buitres y meloncillos han sido mencionados como otro de los principales problemas, animales silvestres con una población "incontrolada", que está afectando de forma muy dañina a la ganadería de nuestra provincia y sobre la que piden "control razonable".

Los aranceles, el acuerdo con Mercosur y la nueva PAC también han sido destacados en este balance anual tanto por parte del presidente de Salamanca como del de Castilla y León. En concreto, ha sido Donaciano Dujo quien ha expuesto la manifestación que habrá este jueves en Bruselas por parte del mundo agrario por la PAC que se pretende aplicar a partir del 1 de enero de 2028. Una futura PAC de la que dice que "no puede haber una reduccion del 22% en el presupuesto de la PAC, no puede haber la eliminación del segundo pilar que se hace para el desarrollo rural de las zonas agrícolas y ganaderas de la Unión Europea, y no puede haber el desmantelamiento a través de acuerdos comerciales de una PAC que favorezca la producción de alimentos con todas las garantías sanitarias y calidades de bienestar".

El presidente de CyL ha destacado también que "los cereales hoy dan pérdidas en lugar de ingresos", lamentando que "teniendo un buen año no hemos ganado dinero". Se exige a las administraciones que controlen el incremento de los gastos que tienen los agricultores.

Asaja Salamanca también ha celebrado la incorporación de nuevos socios, alcanzando ya los 2.000 usuarios, destacando la incorporación de unos 500 nuevos jóvenes ganaderos y agricultores, de los que 350 son hombres y 150 mujeres.