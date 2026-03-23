Preocupación por el aumento de costes y las insuficientes ayudas al campo,

La subida de los costes de producción, con el gasoléo y los fertilizantes incrementando sus precios, las ayudas insuficientes y la necesidad de simplificar la burocracia como la PAC han sido los principales problemas expuestos por los responsables de ASAJA, que se han reunido en Salamanca para celebrar la XXXV Asamblea General de Socios de Asaja Salamanca.

Donaciano Dujo, en declaraciones recogidas por ICAL, ha asegurado que las ayudas aprobadas son insuficientes. “Nos compensan solo un 25 o un 30 por ciento de las pérdidas”, denunció, al tiempo que advirtió de que, en el contexto actual, “para arruinarnos están mejor los tractores parados que trabajando”.

Dujo incidió también en la situación del sector lácteo, ante el anuncio de posibles bajadas en el precio de la leche por parte de la industria. En este sentido, calificó la medida de “vergonzosa y especulativa” y pidió a los ganaderos que no firmen contratos por debajo de los costes de producción, al tiempo que reclamó a la Administración que haga cumplir la Ley de la Cadena Alimentaria. Además, el presidente de ASAJA Castilla y León ha reclamado una PAC “sencilla, sin papeles y con presupuesto suficiente”, que permita a los agricultores producir con rentabilidad.

XXXV Asamblea General de Socios de ASAJA

Por su parte, el presidente nacional de Asaja, Pedro Barato, consideró “netamente insuficientes” las ayudas planteadas, especialmente en relación con la bonificación del gasóleo agrícola. También alertó además del riesgo que corre la seguridad alimentaria en Europa si se recortan los fondos de la PAC, y avanzó que la organización trabaja a nivel europeo para evitar una reducción presupuestaria que, según indicó, podría alcanzar el 22 por ciento. “No puede ser que el campo pague los costes de otras políticas”, señaló.

En el encuentro además ha participado el responsable de la oficina de Asaja en Bruselas, José María Castilla, que avanzó que la organización trabaja en tres líneas clave de cara a la futura PAC: aumentar su presupuesto, mantenerla como un fondo independiente y garantizar que beneficie prioritariamente a los profesionales del sector. También alertó del riesgo de que la política agraria quede diluida dentro de un fondo único que compita con otras prioridades europeas.

Finalmente, el presidente de Asaja Salamanca, Juan Luis Delgado, destacó el papel de la organización en la defensa de agricultores y ganaderos en un contexto de “gran volatilidad”, al tiempo que agradeció el trabajo de los técnicos y socios. La asamblea incluyó además un reconocimiento a dos trabajadoras recientemente jubiladas por su trayectoria en la organización.

Durante las jornadas se ha analizado la situación actual del campo y los retos a los que se enfrenta el sector.