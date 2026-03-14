Los productores de leche alertan del deterioro del sector

La Organización de Productores de Leche, OPL, ha advertido sobre los problemas que atraviesa el sector acentuados por “la presión de la industria, la falta de apoyo institucional y las cargas regulatorias pueden provocar el cierre definitivo de numerosas explotaciones”, lo que causa “preocupación” por la situación que atraviesa el sector.

Aseguran que el sector “ha sufrido un deterioro progresivo marcado por la desaparición de explotaciones, el envejecimiento de los titulares, la falta de relevo generacional y una creciente presión económica por parte de la industria y la distribución” y que, a pesar de que la producción total se mantiene estable, cada año desaparecen granjas y cada vez quedan menos ganaderos produciendo leche.

Afirman que en 2018 había 1.125 productores de leche que han descendido hasta los 676 del año 2024. En seis años Castilla y León ha perdido cerca del 40 % de sus ganaderos de leche, lo que evidencia un proceso acelerado de desaparición de explotaciones.

Calculan que solo el 25 por ciento de las explotaciones están en manos de menores de 45 años, lo que hace que una parte importante estén en edades próximas a la jubilación. “En los últimos años prácticamente no se conocen nuevas explotaciones de vacuno de leche iniciadas desde cero, lo que evidencia que la actividad ha dejado de resultar atractiva para nuevas generaciones”.

Otro problema es la evolución hacía granjas más grandes que requieren fuertes inversiones, lo que obliga al endeudamiento de los profesionales.

A esta situación estructural se suma la creciente preocupación del sector ante las señales de posibles bajadas del precio de la leche en origen trasladadas por algunas industrias. Los ganaderos recuerdan que los costes de producción siguen siendo elevados y que el precio de la leche depende en gran medida de la industria y de la gran distribución.

La organización demanda que la Ley de Cadena Alimentaria se aplique ya que “fue creada precisamente para evitar prácticas abusivas y garantizar que ningún operador venda por debajo de los costes de producción. Sin embargo, los ganaderos consideran que la aplicación de esta ley sigue siendo claramente insuficiente”.

El sector también quiere llamar la atención sobre el impacto que determinados protocolos sanitarios, especialmente los relacionados con la tuberculosis bovina, pueden tener sobre las explotaciones de vacuno de leche. Las granjas lecheras llevan décadas realizando un intenso trabajo de mejora genética y selección de animales, buscando aumentar la productividad y mejorar el manejo. Cuando se aplican protocolos sanitarios que obligan al sacrificio de animales de alto valor genético, el impacto económico y productivo puede ser muy elevado.