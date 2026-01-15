Los profesionales del campo ponen fecha para volver a tomar las calles: protestarán del 26 al 30 de enero

El acuerdo comercial con Mercosur lleva a los profesionales del campo a volver a retomar las protestas. Saldrán otra vez a hacerse escuchar, a nivel nacional, del 26 al 30 de enero para protestar por los recortes de la futura Política Agrícola Común (PAC) y del acuerdo comercial UE-Mercosur.

Esta se trata de una decisión conjunta por parte de las asociaciones agrarias de la Asociación Agraria de Jóvenes Agricultores (Asaja), la Coordinadora de Organizaciones de Agricultores y Ganaderos (COAG) y Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos (UPA).

Estas mismas protestas se trasladarán también a nivel provincial, con una fecha que todavía está por determinar. Juan Luis Delgado, presidente de Asaja Salamanca, en conversaciones con este medio, confirma que el acuerdo con Mercosur "todavía no se ha firmado", se tiene que ratificar por la comisión en Uruguay, expresando que "este acuerdo tiene cláusulas de salvaguarda insuficientes. Está claro que nosotros no estamos en contra de los acuerdos comerciales porque somos un país claramente exportador, pero sí estamos en desacuerdo con las condiciones de producción y de que compitamos en la misma condiciones con otros países a los mismos precios".

Las OPAS expresan un "rotundo rechazo" a Mercosur, expresando que "es el momento que el campo español diga que no está de acuerdo con las medidas que nos han preparado para el futuro". Por otro lado, las organizaciones han valorado las medidas anunciadas este pasado miércoles con el presidente del Gobierno, Pedro Sánchez, para impulsar el relevo generacional en el sector agrario, recibiendo con agrado la creación de una plataforma de tierras agrarias propiedad del Estado, en las que unas 17.000 fincas rústicas se pondrán a disposición de los jóvenes. Aunque de momento se muestran cautelosos, a la espera de ver qué tierras ofrecer.

Otra de las medidas anunciadas era destinar un 10% de los recursos de la PAC al relevo generacional en el sector agrario. Desde UPA valoran que es una medida que va en "buena dirección", ya que la CE lo dejaba en 6%, según recoge la Agencia Europa Press.