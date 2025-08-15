Los profesionales del campo solicitan una reunión urgente con la Junta para evaluar los incendios y apoyar al sector agrario

El sector del campo, a través de la organización agraria Asaja, ha solicitado una reunión "lo antes posible" con el presidente de la Junta de Castilla y León, Alfonso Fernández Mañueco, y los responsables de Medio Ambiente y Agricultura, para abordar los graves incendios que afectan a la comunidad. El objetivo es evaluar los daños y diseñar un plan urgente de apoyo, compensación y reconstrucción para el sector.

En un comunicado, Asaja expresó su “máxima gravedad y preocupación” por la ola de incendios “sin precedentes”. Aunque la prioridad es controlar los fuegos y evitar pérdidas humanas, la organización agraria recordó que el sector agrícola y ganadero es el principal afectado por su presencia en el territorio.

“Los cultivos, los pastos, el ganado, las instalaciones de nuestras explotaciones han desaparecido, han sido dañados y requerirán de un plan especial”, señaló la organización, que calificó el desastre de “magnitudes incalculables”. Asaja advirtió que el escenario es “terrorífico” y podría empeorar, ya que muchos de los grandes incendios siguen activos.

También se hizo un llamado a las administraciones para que se coordinen y planteen nuevas políticas que eviten el abandono del medio rural, lo que, según la organización, dificulta el control de los incendios.

La organización también elogió la labor de los agricultores y ganaderos, que están "en primera línea" defendiendo sus propiedades y ayudando en la lucha contra los fuegos. Finalmente, Asaja hizo un llamamiento urgente para que se atienda y alimente al ganado, ya que "los animales no pueden esperar".