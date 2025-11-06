Se prorroga la suspensión temporal de ferias y mercados con ganado vacuno para evitar contagios por la dermatosis

La Junta de Castilla y León ha informado este jueves de que se intensificarán las medidas de prevención y control frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC) en el ganado, con una nueva resolución que se publicará este viernes, 6 de noviembre y que entrará en vigor el próximo 9 de noviembre.

Así lo ha avanzado la consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, durante una visita a una explotación en Ávila donde subrayó la importancia de la coordinación interterritorial para afrontar esta enfermedad vírica que "no entiende de fronteras".

La consejera manifestó que, ante la detección de focos en Cataluña, debe ser el Ministerio de Agricultura quien asuma el liderazgo para coordinar una respuesta unificada entre todas las comunidades autónomas. A pesar de esto, González Corral confirmó que la Junta ya ha mantenido conversaciones con las consejerías de La Rioja y Extremadura para "coordinar actuaciones".

A la espera de un marco común del Gobierno central, la Junta ha elaborado una resolución autonómica con vigencia hasta el 30 de noviembre, un periodo que permitirá "analizar la situación" y la evolución de la enfermedad.

El texto prorroga las medidas preventivas ya existentes y añade nuevas restricciones específicas:

Suspensión de ferias y mercados: se mantiene la suspensión temporal de ferias, mercados y concentraciones de ganado donde participen animales de diferentes explotaciones.

Vigilancia y desinfección: se intensifican la vigilancia veterinaria y la obligatoriedad de desinfección de vehículos de transporte entre explotaciones.

Inmovilización específica: Se establece un periodo de inmovilización de 21 días para aquellas explotaciones ubicadas en zonas consideradas sensibles que ya hayan superado la fase de restricción y estén en proceso de vacunación.

La consejera precisó que, en el resto del territorio de Castilla y León, "seguirá el libre movimiento entre las distintas explotaciones".