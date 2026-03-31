Prorrogadas hasta el 31 de mayo las medidas frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa

La Junta de Castilla y León ha prorrogado hasta el 31 de mayo las medidas actuales impuestas para la prevención frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa.

Una decisión que se incluye en el Boletín Oficial de Castilla y León (Bocyl) de este martes y que seguirán “siempre y cuando se mantenga la situación epidemiológica actual”, según informa la Junta.

De esta forma, se mantiene la obligación de realizar las tares de limpieza y desinfección reglamentarias, así como la desinsectación de animales, vehículos e instalaciones, durante la celebración de ferias, concursos, subastas, romerías o mercados ganaderos, así como cualquier evento de animales de la especia bovina.

En la misma línea, se debe continuar con las medidas existentes para las explotaciones ganaderas, entre las que se incluye la obligación de desinfectar vehículos de transporte de animales con “carácter previo a la salida de la explotación ganadera con destino a vida”.

Del mismo modo, aquellas explotaciones de la provincia que reciban animales de otras zonas de riesgo serán sometidas a vigilancia veterinaria oficial, así como la desinfección de todos los bovinos presentes en la explotación.

Por último, la Junta recuerda a los titulares de explotaciones, operadores y transportistas la importancia de reforzar medidas de bioseguridad, “un control riguroso de registros de entradas y salidas y extreman la vigilancia sobre el estado sanitario de los animales”.