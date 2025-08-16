La región anuncia un plan urgente para apoyar al campo tras los incendios

La consejera de Agricultura, Ganadería y Desarrollo Rural, María González Corral, presidió este viernes una reunión extraordinaria del Consejo Agrario de Castilla y León con las Organizaciones Profesionales Agrarias (OPAS) para evaluar el impacto de los incendios en el sector.

Durante el encuentro, González Corral presentó las medidas de apoyo que se integrarán en el plan de actuación inmediata anunciado por el presidente Alfonso Fernández Mañueco, y que se concretará en el próximo Consejo de Gobierno. Entre ellas destacan la reconstrucción de infraestructuras públicas vinculadas a la actividad agraria y ganadera, la flexibilización de requisitos de la PAC para no penalizar a los afectados y un sistema de emergencia para abastecer de agua y alimento al ganado, coordinado entre servicios territoriales y ayuntamientos.

La consejera subrayó que el objetivo es paliar los daños “con generosidad y eficacia”, garantizando que la ayuda llegue con rapidez. Asimismo, trasladó su pésame a las familias de las víctimas y su apoyo a los heridos, destacando que la Junta trabaja tanto en la extinción de los incendios como en que la reconstrucción sea “lo más rápida posible”.