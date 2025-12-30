Las restricciones por la dermatosis se extenderán hasta el 31 de enero en toda Castilla y León

Las restricciones por la dermatosis nodular contagiosa se extienden del 2 de enero al 31 de enero. Así lo ha notificado el portavoz y consejero de Economía y Hacienda, Carlos Fernández Carriedo en la rueda de prensa posterior al Consejo de Gobierno celebrado este martes.

Las actuales medidas estarán en vigor hasta el 2 de enero, que fue la fecha que se impuso en noviembre cuando se anunció esta prórroga donde se indicaba que se permitían ferias pero sin presencia del ganado bovino. Ahora, cuando llegue el 2 de enero se publicará una ampliación que afecta a todo Castilla y León y que se mantendrá, en principio, hasta el día 31.

Esta decisión se toma, en palabras del consejero, por la "persistencia del riesgo y de la aparición de nuevos casos en Francia". Unas limitaciones que dice son "menos restrictivas" que en la primera fase y cuyas restricciones seguirán afectando exclusivamente a las ferias de ganado bovino con animales procedentes de distintas explotaciones.

Durante su intervención también ha hecho referencia a la peste porcina africana, subrayando que en Castilla y León sigue sin haber focos, como tampoco los ha habido por dermatosis. No obstante, ha matizado que la vigilancia se mantiene tanto en el ganado doméstico como en las poblaciones de jabalí y que el número de jabalíes abatidos en Castilla y León ronda los 52.000 ejemplares anuales, aunque todavía no se dispone de cifras actualizadas que hacen referencia a los sacrificados recientemente.