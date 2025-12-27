Salamanca alcanza los 12 territorios de águila imperial ibérica en plena expansión regional de la especie

El águila imperial ibérica continúa su firme recuperación en Castilla y León, consolidando su presencia en la provincia de Salamanca, que ya cuenta con 12 territorios censados en el año 2024. Según los últimos datos publicados por la Junta de Castilla y León dentro de su Plan de Monitorización de la Biodiversidad, esta cifra forma parte de un éxito histórico para la comunidad, que ha logrado pasar de un mínimo de 16 parejas a finales de los años 90 a alcanzar los 191 territorios en la actualidad. El informe, elaborado gracias al trabajo de técnicos y agentes medioambientales, refleja una evolución muy positiva que ha permitido al águila imperial superar el centenar de territorios desde 2019 y seguir extendiéndose por nuevas áreas de la cuenca del Duero.

La provincia salmantina se integra así en una tendencia de crecimiento que ha ido acompañada de una notable expansión geográfica, pasando de ocupar apenas 16 cuadrículas en toda la región en 1998 a las 125 registradas en este último censo. Este avance en Salamanca y en el resto de la comunidad se debe en gran medida a la efectividad de las medidas de gestión adoptadas, como la alimentación suplementaria, la corrección de tendidos eléctricos para evitar electrocuciones y la recuperación de las poblaciones de conejo silvestre. Además, la aplicación de prácticas de gestión forestal sostenible en montes públicos y privados ha resultado determinante para ofrecer hábitats seguros a estas aves, que nidifican mayoritariamente sobre ejemplares de pinos y chopos.

El informe de 2024 también pone de manifiesto la necesidad de actualizar las herramientas de protección, ya que la gran expansión de la especie ha provocado que solo el 11,5 % de los nidos actuales se sitúen dentro de las áreas críticas definidas originalmente en el año 2003. En la actualidad, más de la mitad de los territorios identificados se localizan en zonas protegidas como las ZEPA o en montes gestionados por la Junta de Castilla y León, lo que evidencia que el águila imperial está encontrando nuevos espacios para prosperar fuera de sus límites tradicionales. Con estos 12 territorios, Salamanca se afianza como un área clave para garantizar la conectividad y el futuro de una de las especies más vigiladas y emblemáticas de la fauna ibérica.