Salamanca cuenta con 24 de las 38 parejas reproductoras de cigüeña negra de Castilla y León

Según los datos de la Junta de Castilla y León, dentro del Plan de Monitorización del Estado de Conservación de la Biodiversidad, la provincia de Salamanca se consolida como el principal bastión de la cigüeña negra: de las 38 parejas reproductoras de esta ave que se han contabilizado en la Comunidad, 24 residen en territorio charro.

La siguen Zamora con 9 parejas y, Ávila y Segovia, con 4 y una pareja, respectivamente.

Los datos también revelan que se ha podido seguir la reproducción de 33 de ellas. Aseguran que 2024 ha sido el mejor año para la reproducción de la cigüeña negra de la serie temporal 2017-2024, con una productividad de 2,42 pollos, muy por encima de la media nacional de referencia del 2017, con una productividad de 1,52.

Gran parte de la población reproductora se concentra en espacios de la Red Natura 2000. La mayor concentración se encuentra en el suroeste de la Comunidad, siendo las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA) de Arribes del Duero (Salamanca-Zamora) el foco principal, con 13 territorios, además de la colindante ZEPA Douro Internacional e Vale do Águeda (Portugal) con 2. La ZEPA Campo de Azaba, también en Salamanca, acoge 3 territorios ocupados.

Desde 1987, la cigüeña negra se censa con periodicidad. En Castilla y León desde el año 2016 se realiza un seguimiento anual completo de la población reproductora y sus resultados son empleados para valorar el estado de conservación de la especie en la comunidad. Así, el objetivo de estos censo es identificar las acciones de gestión que permitan asegurar y mejorar su estado de conservación.