Salamanca esquiva las alertas por enfermedades ganaderas en 2025 y registra lengua azul y gripe aviar en aves silvestres

Sin ferias ni mercados hasta principios de 2026, con alerta en los movimientos de ganado por culpa de la dermatosis nodular en el ganado bovino y con las gallinas encerradas para evitar contagios de gripe aviar, Salamanca cierra un año en el que la sanidad animal ha sido la protagonista a pesar de que la provincia ha esquivado con bastante soltura las distintas crisis sanitarias que se han ido produciendo en el país. Todo ello en un año en el que los ganaderos están más que satisfechos con los precios que han obtenido por sus animales.

En este 2025 la provincia ha reducido los casos de enfermedad animal de obligada declaración en comparación con el 2024 y todo ello a pesar de que las alertas, sobre todo por la dermatosis nodular bovina, la peste porcina africana y la gripe aviar, han sido constantes y preocupantes. Según los datos ofrecidos por el Ministerio de Agricultura, Ganadería y Pesca, en 2025 la provincia registró tan solo siete casos, dos de lengua azul y cinco de influenza aviar en casos relacionados con aves silvestres.

La Lengua azul llegó a la provincia salmantina en agosto. Se trata de una enfermedad vírica, de la familia reoviriade, que afecta a los rumiantes y se suele transmitir por mosquitos Culicoides. Hasta ese momento no había habido ninguna alerta sanitaria ganadera en la provincia salmantina. Se trataba del primer foco detectado en 2025 en una explotación de ovino en Lagunilla con uno de los serotipos más agresivos, el 3 (BTV-3). El segundo foco se detectó en Chagarcía Medianero, en la comarca de Alba de Tormes, en octubre. Esta vez con el serotipo 8 y también en una explotación de ganado ovino.

Han sido los dos únicos casos de lengua azul de este año, la mitad que en 2024 en el que Salamanca registró cuatro: dos en El Sahugo, uno en Puebla de Yeltes y otro en Sequeros.

La Influenza aviar o gripe aviar ha dejado más casos en Salamanca, aunque no ha habido que hacer sacrificios de animales debido a que los animales detectados con la enfermedad han sido todos silvestres, al contrario que en otras provincias de Castilla y León como Valladolid donde se han tenido que sacrificar 2,5 millones de gallinas. Todos los focos se han detectado en zonas cercana a pantanos, con alta migración de aves. El primer caso se detectó en Pedraza de Alba en septiembre, los otros cuatro todos en octubre en Pelayos, Campo de Peñaranda y dos en Villar de Gallimazo, en Riolobos.

Enfermedades ganaderas declaradas en Salamanca en 2024 y 2025 | SALAMANCA24HORAS

Si comparamos estos datos con los de 2024 se puede apreciar que, aunque no hubo gripe aviar, hubo otras enfermedades que causaron estragos. Fue el caso de la EHE, que dejó cinco focos: Machacón, Lumbrales, Yecla de Yeltes, Villaseco de los Reyes y Zamarra. También hubo un caso de Scrapie en Sardón de los Frailes, uno de Fiebre del Nilo en El Cabaco y uno de Encefalía espongiforme bovina EEB en San Pedro del Valle.

A pesar de que Salamanca ha esquivado lo peor de cada crisis sanitaria, los profesionales reconocen que ha sido un año complicado, sobre todo en gripe aviar ya que en la Comunidad ha causado estragos y que sigue obligando a tomar medidas restrictivas en las granjas de gallinas, que no pueden salir al exterior para prevenir contagios. “En gripe aviar se han dado muchos casos en Castilla y León y se han sacrificado muchos animales”, reconoce Antonio Rubio, presidente del Colegio de Veterinarios que matiza que los casos de lengua azul entran dentro de lo “habitual”.

El sector se enfrenta a retos, como evitar la propagación de la Dermatosis Nodular Contagiosa, una enfermedad muy contagiosa que se caracteriza por fiebre, nódulos en la piel, en membranas mucosas y órganos internos, extenuación, inflamación de los nódulos linfáticos, edema cutáneo y en ocasiones la muerte y sobre la que pende la duda de si vacunar o no a toda la cabaña ganadera.

“El Ministerio la ha ampliado a Aragón, País Vasco y Navarra y yo creo que, de momento, aquí no es necesaria la vacunación, al menos hasta que no haya un indicador de riesgo inmediato. Hay controles en las importaciones de animales y en Cataluña no hay focos desde octubre, esta funcionando la vacunación y la restricción de movimiento”, asegura Rubio que añade que “la ampliación de la vacunación se hace en función de los factores de riesgo. Si la explotación está en una zona limítrofe puedes tener un riesgo” y recuerda que “lo importante es erradicar rápido la enfermedad si hay focos”. De ahí que, aunque “para los ganaderos sea complicado por las pérdidas, en caso de un positivo es fundamental hacer un control exhaustivo para evitar que el foco se extienda”. “Si no ha habido más casos en Cataluña es porque se ha sacrificado”, concluye.

En cuanto a otra de las grandes preocupaciones del sector, sobre todo tras la aparición de la Peste porcina africana, es la transmisión de enfermedades a través de la fauna silvestre. “Es muy difícil de controlar, pero hay que hacerlo”, asegura Rubio que destaca el papel fundamental de la caza para el control de especies silvestres y remarca que uno de los problemas es que “la fauna salvaje está anidando en nichos urbanos y eso puede dar paso a que se estén transfiriendo enfermedades de animales a las personas. Hay que controlarlas”. La globalización y el cambio climático son factores que influyen en la transmisión de enfermedades y “a priori hay más riesgo con la fauna salvaje”, asegura Antonio Rubio que destaca que de ahí la importancia de incrementar las medidas de bioseguridad y cumplirlas perfectamente, ya que “muchas de estas enfermedades son vehiculadas por las personas y por los equipos y por eso se incide mucho en las medidas de seguridad y los controles que hacen los veterinarios. Siempre hemos estado a favor del veterinario de explotación, es fundamental ya que ofrece un mayor control”.