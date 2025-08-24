Salamanca, entre las provincias con mayor inversión en energías renovables para regadío en 2024

La apuesta de la Junta de Castilla y León por las energías renovables aplicadas al regadío avanza a ritmo firme. En 2024, la inversión destinada al autoconsumo energético para las infraestructuras de riego se aproximó a la mitad del total invertido en las siete obras de regadío finalizadas, que sumaron 25,66 millones de euros y afectaron a 16.536 hectáreas en las provincias de León, Salamanca, Soria y Valladolid.

Según recoge el informe del Consejo Económico y Social (CES) de Castilla y León sobre el ejercicio 2024, cuatro de estas actuaciones estuvieron directamente vinculadas con la instalación de plantas fotovoltaicas para autoconsumo en comunidades de regantes. La medida, ejecutada a través del Instituto Tecnológico Agrario (Itacyl), busca reducir los elevados costes energéticos que soportan los agricultores para regar sus cultivos.

Salamanca destaca con más de 7 millones de euros en renovables para regadío

Entre las provincias más beneficiadas destaca Salamanca, donde se llevaron a cabo dos actuaciones clave. En el Canal de la Maya, la Junta invirtió 1,3 millones de euros en soluciones renovables. A esta cantidad se suman los 5,89 millones de euros destinados a instalar dos plantas de energía fotovoltaica para la comunidad de regantes de La Armuña, lo que sitúa a Salamanca como una de las provincias con mayor volumen de inversión en este ámbito.

Además, en el Canal de Alto Villares, en León, se concluyó una instalación fotovoltaica sobre 2.250 hectáreas, con 1,71 millones de euros, junto a otros 4,97 millones para completar la modernización del regadío. Valladolid también fue protagonista con la actuación en el Canal de Tordesillas, que recibió 2,54 millones.

Más de 150 millones en obras en curso, con un tercio para renovables

De cara a 2025, la Junta mantiene en marcha numerosos proyectos con una inversión total prevista de 150,82 millones de euros, de los que alrededor de un tercio se destinarán a instalaciones de energías renovables para comunidades de regantes.

En este apartado también figura Salamanca con la planta solar para autoconsumo en Vegas de Almar, dotada con 2,35 millones de euros.