Salamanca recibe el 76 por ciento de las ayudas concedidas por la Junta para reparar vallados dañados por los incendios

La Junta de Castilla y León ha otorgado una subvención directa a una treintena de propietarios afectados durante los incendios. Se trata de los daños a los vallados perimetrales de fincas de ganado que se vieron dañados durante los incendios de agosto del año pasado. Salamanca copa el 76 por ciento del total de los beneficiarios de estas ayudas con 23 subvenciones concedidas de un total de 30, según publica el Boletín Oficial de Castilla y León este lunes.

Las ayudas concedidas tienen un importe total de 186.906,49 euros. La cuantía concedida oscila en función de los daños de cada finca, pero para un cerramiento con destrucción total se ha establecido un baremo de 6 €/ml; para un cerramiento con destrucción parcial: 3 €/ml y para un pastor eléctrico se ha fijado una ayuda de 750 €/unidad.

La cuantía mínima de la subvención será de 100 euros, dado que en el caso de que los daños sean inferiores a 100 € no se tendrá derecho a la percepción de la ayuda y la cuantía máxima de la subvención para cada beneficiario será de 18.000 euros.

Serán beneficiarios de la subvención los propietarios y/o solicitantes de las ayudas PAC 2025 en Castilla y León, respecto de vallados ganaderos y perimetrales dañados, para la protección de ganado y refuerzo de manejos en extensivo, que hayan presentado en tiempo y forma la declaración responsable y cumplan los requisitos.