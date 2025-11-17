Salamanca registra dos nuevos positivos de gripe aviar en aves silvestres en la zona del Azud de Riolobos

El Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ha confirmado este lunes 17 de noviembre dos nuevos casos de gripe aviar en la provincia de Salamanca, concretamente en el entorno del Azud de Riolobos, uno de los humedales más importantes de la región.

Los análisis han detectado el serotipio H5N1 de Influenza Aviar de Alta Patogenicidad en aves silvestres en El campo de Peñaranda y en el Villar de Gallimazo, dos localidades limítrofes con el azud de Riolobos donde el pasado 7 de noviembre se detectaron grullas con la enfermedad. Hasta ahora en Salamanca, según el Ministerio, se ha detectado gripe aviar en grullas, garza real y águila calzada, todas ellas especies silvestres.

Con estos son ya cinco los positivos detectados en la provincia de Salamanca, localizado en Pedraza de Alba, Pelayos, El Campo de Peñaranda y dos en Villar de Gallimazo. Además de los dos positivos de Salamanca, también se ha detetado otro en San Pedro del Arroyo, localidad abulense cercana a Peñaranda de Bracamonte.

En la última actualización que ha realizado el Ministerio de Agricultura sobre la situación epidemiológica de influenza aviar en España se determina que desde el 1 de julio de 2025 se han detectado un total de 14 focos en aves de corral (1 en Extremadura, 3 en Castilla-La Mancha, 2 en Andalucía, 1 en Madrid y 7 en Castilla y León), 4 focos en aves cautivas (en País Vasco, Andalucía, Valencia y Madrid), 1 foco en aves de autoconsumo en Madrid, y 87 casos en aves silvestres en Andalucía, Extremadura, Galicia, Asturias, Cantabria, Navarra, País Vasco, Aragón, Castilla-La Mancha, Castilla y León, Madrid, Comunidad Valenciana y Cataluña.

Por su parte, desde el 1 de julio de 2025 se han detectado en Europa un total de 209 focos en aves de corral, 50 en aves cautivas y 1.512 en aves silvestres.