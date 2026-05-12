Sanar la tierra para recuperar la fertilidad del suelo, la agricultura regenerativa que ya se aplica en Salamanca

No usar fitosanitarios, mejorar la calidad de los productos que comemos o cuidar el medio ambiente, … todos tenemos claros los conceptos de agricultura ecológica y los beneficios que aporta, pero ¿qué es la agricultura regenerativa? ¿qué tienen en común y en qué se diferencian?

Ambas comparten aspectos básicos como buscar la mejora de la biodiversidad, respetar los ciclos naturales de la producción o mejorar la calidad de suelo y productos. Sin embargo, la agricultura regenerativa no se centra tanto en no modificar o dañar el entorno como en reconstruir y restaurar la calidad del suelo con el fin de obtener una producción sostenible.

Aspectos como la rotación de cultivos, la integración del ganado en el terreno para recuperar nutrientes, utilizar cubiertas vegetales o cambiar el sistema de labranza para no destruir la estructura del suelo y recuperar su fertilidad son algunas de las prácticas que propone la agricultura regenerativa. El objetivo es generar un cambio que fomente la biodiversidad, mejore el ecosistema y recupere la riqueza del terreno. También implica una serie prácticas que mejoren la gestión del agua y se logre que el ecosistema funcione como un ciclo cerrado aprovechando los recursos naturales, sin inputs externos.

José Luis Hernández Mulas, investigador del IRNASA-CSIC reconoce que “la regeneración del suelo es muy lenta, es un proceso muy lento” a la vez que ofrece datos sobre la pérdida de suelo fértil. Afirma que, según los estudios, hace diez años en España se estaban perdiendo alrededor de 20 toneladas de suelo fértil por hectárea y año y que la hay previsiones que aseguran que en el año 2050 la pérdida de suelo a nivel mundial va a ser como todo el suelo fértil de la India.

La ganadería, fundamental

“La agricultura regenerativa se basa en el suelo, no se basa en la producción, esta es secundaria, pero se intenta mantener una producción”, asegura Hernández Mulas. Y es que la cultura regenerativa lo que busca es potenciar y regenerar el suelo fértil que existía en un terreno. Algo que es posible “con los cultivos, con técnicas de manejo, con uso de diversas especies, con rotación de cultivos y sobre todo también con ganado, o sea, la cultura regenerativa no se puede entender sin el uso del ganado, es fundamental”, afirma.

Pero ¿por qué es tan importante el uso de la ganadería sobre el terreno? Porque es un aporte continuo de humedad, de excrementos, de los propios microorganismos que viven en el rumen. Todo eso es lo que genera un suelo fértil”, responde.

Una técnica que no es viable en todos los terrenos por igual. “En Salamanca, en las zonas de grandes cultivos en las que no tienes animales, es bastante complicado hacer agricultura regenerativa, porque tú no estás metiendo materia orgánica al suelo, tendrías que aportársela”, asegura aunque “lo que sí hay que hacer es utilizar compost, por ejemplo el estiércol que puedes producir en tu propia explotación si tienes un pequeño cebadero o incluso sin tener cebadero tú puedes hacer un manejo, un pastoreo rotacional que es una forma bastante sencilla de potenciar tus parcelas en las que tienes un suelo bastante pobre. Lo que tienes que hacer es concentrar animales durante muy poco tiempo en la parcela. Lo que dé tiempo a tus animales a comerse esa parcela en dos, tres días máximo y a partir de ahí llevarlos a otra parcela”.

“Esa unión entre agricultura y ganadería es lo ideal. Siegas para el ganado y tienes luego los excrementos. Es el sistema ideal”, concluye.

Agricultura regenerativa y ecológica en Finca de Muñovela (5)

Cubierta vegetal y no voltear el terreno, pilares de la agricultura regenerativa

Empezar a utilizar métodos que eviten el alto coste de los herbicidas es vital para muchos profesionales del campo. Con ellos desaparece la fauna microbiana del suelo. Con la cubierta vegetal se aisla el terreno del calor del verano y se favorece un suelo fértil con mayor carga microbiana, asegura Hernández Mulas. Otra técnica es no voltear el terreno. “eso es básico y es uno de los pilares de la regenerativa. Voltear el terreno es lo que se hace año tras año antes de las siembras, meter vertedera hasta el fondo, pero cuando tu volteas el terreno estas exponiendo la fauna anaerobia al aire, te la estás cargando. Otra cosa es que a lo mejor tú voltees una pequeña capa para incorporar al suelo un suelo cubierto que has dejado en la cosecha y cuando llega el otoño le haces un mínimo laboreo para incorporar esa materia seca que tú has dejado, pero no es lo habitual”, explica.

Proyecto OH-FINE

La agricultura regenerativa está generando interés en los últimos tiempos, reconoce la investigadora del IRNASA-CSIC, Raquel Arroyo, coordinadora del proyecto OH-FINE (Organic Farming Innovations Network Europe) que busca dar a los agricultores conocimientos y herramientas que les permitan tener una producción ecológica competitiva y en el que España forma parte de los cinco países en los que se han seleccionado productores. Algunos están en conversión al ecológico, otros en agricultura convencional y otros ya trabajan en ecológico.

Agricultores que comparten experiencia y conocimientos y cuyo trabajo sirve a los investigadores para orientar el trabajo práctica y analizar como impactan estos sistemas, cómo les ha ayudado a cambiar las prácticas o aspectos como las mejoras en la comercialización de sus productos.

“Se que algo no funciona, pero ¿cómo puedo hacer que esto cambie?” Esa es la pregunta que lleva a los profesionales a buscar alternativas en el mundo ecológico y regenerativo. “Cuando tu aplicas inputs en una parcela es dinero que va por delante”, asegura Raquel Fraile que continúa explicando que “si viene un mal año, que es algo que no se puede controlar, ese riesgo lo has asumido tú” y esto hace que muchos profesionales vean peligrar la viabilidad de sus explotaciones. Cambiar a ecológico ha permitido sobrevivir a muchas explotaciones ya que “los rendimientos se reducen, pero la estabilidad es mayor”, explica la investigadora. Otra ventaja es la reducción de los costes. “En ecológico tienes que hacer rotaciones de cultivo para el manejo de las malas hierbas, tienes que integrar más materia orgánica en el sistema, que da esa resiliencia también porque es capaz de retener más agua y más nutrientes, … los rendimientos son menores, pero los gastos son mucho menores también”.

La finca de Muñovela es el lugar de ensayo donde se prueban las técnicas que después se implantan en los terrenos de los agricultores que participan en el proyecto.

Por otra parte, el proyecto incluye la creación de una plataforma de ayuda a la toma de decisiones con Inteligencia Artificial que se nutre de bases de datos contrastadas procedentes de diversos proyectos europeos y publicaciones científicas.

Agricultura regenerativa y ecológica en Finca de Muñovela (1)

El proyecto OH-fine ha recibido fondos del Programa de Investigación e Innovación Horizonte Europa de la Unión Europea bajo el convenio de subvención No. 101183127 apoyado por el Secretariado de Educación, Investigación e Innovación Suiza (SERI) subvención N0. 24.00503