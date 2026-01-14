Sánchez anuncia un paquete de medidas para impulsar el relevo generacional en el campo

El presidente del Gobierno, Pedro Sánchez ha anunciado en la mañana de este miércoles 14 de enero un paquete de medidas para impulsar el relevo generacional en la agricultura y la ganadería de toda España.

"El Gobierno va a apoyar decididamente a los jóvenes que quieran elegir este camino, dándoles todas las facilidades y las posibilidades para que apliquen su talento y para que emprendan. Llevar a los jóvenes a este sector, nos sale a cuenta como país, porque son el presente y el futuro de nuestro campo", ha asegurado Sánchez, según declaraciones recogidas por la Agencia Europa Press. El presidente ha reiterado la necesidad de otorgar la "máxima prioridad" a este reto "urgente" y "necesario" del relevo generacional en el medio rural.

Entre las medidas de las que se ha informado, está la creación de una plataforma de información y movilización de tierras agrarias propiedad del Estado, en las que unas 17.000 fincas rústicas se pondrán a disposición de los jóvenes a través de la plataforma 'Tierra Joven' para que puedan trabajar en ellas. Al mismo tiempo, se propondrá que la nueva Política Agraria Común (PAC) destine un 10% de sus recursos al relevo generacional en el sector agrario.

Sánchez ha puntualizado que "vamos a predicar con el ejemplo" liderando esta plataforma que dará preferencia a los jóvenes y a las mujeres.