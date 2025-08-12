Sanidad detecta el primer caso de lengua azul de esta campaña al sur de Salamanca

El Ministerio de Sanidad ha confirmado la presencia de lengua azul en Lagunilla. El Laboratorio Central de Veterinaria (LCV) de Algete, laboratorio nacional de referencia para esta enfermedad, ha confirmado la presencia de la enfermedad en la provincia de Salamanca por primera vez en esta temporada, ya que el último brote confirmado fue en El Sahúgo el 15 de noviembre de 2024.

En el caso de Salamanca, el serotipo detectado es el 3 en ganado ovino. Además de en en la provincia salmantina se ha detectado también la enfermedad en León y Ávila, dentro de Castilla y León, así como en Extremadura, Andalucía, País Vasco, Navarra, Cantabria y Galicia con implicación de los serotipos 1, 3 y 8.

En el siguiente mapa se pueden ver las provincias en las que hasta el momento se han confirmado oficialmente focos de diferentes serotipos del virus de la lengua azul en la presente temporada 2025-2026.

Serotipos lengua azul en España agosto 2025

Se recuerda que este mapa representa la situación epidemiológica, sin olvidar que todo el país se encuentra sin estatus sanitario al no contar en la actualidad con programa de control y erradicación, a excepción de las Islas Baleares que cuenta con programa de control y erradicación, y las Islas Canarias que tienen estatus de libre de la enfermedad.

Se recuerda también que para el MAPA es necesario que las CCAA comuniquen inmediatamente las sospechas de nuevos serotipos detectados a nivel provincial en la presente temporada, así como aquellos casos de especial gravedad o que tengan características no esperadas que sean investigadas por las CCAA, para poder llevar a cabo las competencias que tiene asignadas en materia de comunicación de riesgo y coordinación a nivel nacional.

En todo caso, las CCAA seguirán recopilando información sobre el número de casos clínicos que se vayan detectando en las explotaciones situadas en las provincias ya afectadas con objeto de conocer el impacto real de la enfermedad. Finalmente, desde el MAPA resaltan la importancia de reforzar las medidas de sensibilización en los sectores afectados para informar de la estrategia aprobada a nivel nacional en la que la península ha dejado de aplicar el programa de erradicación oficial frente a la lengua azul, para sensibilizar del riesgo que los rebaños tienen de infectarse en toda la España peninsular con cualquiera de los serotipos presentes (1, 3, 4 y 8), dado que no hay restricciones a los movimientos y la actividad del vector aumentará durante los próximos meses, así como de la importancia que tiene vacunar a los animales frente a los serotipos de riesgo para reducir impacto en caso de verse afectados, con especial importancia en el sector ovino dado que es la especie más susceptible a la enfermedad clínica.

Sin duda, la vacunación es la mejor herramienta para prevenir la morbilidad y mortalidad en el ganado, además de facilitar los movimientos de los animales hacia otros países.