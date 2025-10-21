El sector apícola recibe 2,75 millones de euros de la Junta

La Junta de Castilla y León ha comenzado a abonar las ayudas de la Intervención Sectorial Apícola (ISA) que suponen casi 2,75 millones de euros y que tienen como objetivo fundamental potenciar un sector en el que la Comunidad se ubica como la tercera en número de colmenas, con más de 415.000, y segunda en producción de miel, al alcanzar las 5.120 toneladas, conforme a los datos del pasado ejercicio.

Esta cuantía, que se reparte en un total de 386 expedientes, se distribuye en siete líneas de intervención diferentes, siendo la más destacada, con más de 1,35 millones de euros, la dirigida a sufragar inversiones en tratamientos contra enfermedades e invasores y productos para la vitalidad de las colmenas y la cera.

La siguiente por importancia es la dirigida a mejoras de la productividad y rendimiento de las colmenas, donde se engloba la adquisición de útiles, equipos o sistemas de manejo y extracción de miel, mejora de caminos, seguro de responsabilidad civil de las colmenas, sistemas de protección y geolocalización, con 705.000 euros.

La tercera es la que se centra en sufragar los gastos derivados de asesoramiento, asistencia técnica y formación, con 352.000 euros, y las restantes se dirigen a elementos que permitan una mejor gestión de las explotaciones trashumantes (186.000 euros); el análisis de productos y realización de pruebas en laboratorios (108.000 euros); la repoblación de colmenas (44.000 euros); y la promoción, comunicación y comercialización (5.300 euros).

Finalmente, hay que señalar que la Intervención Sectorial Apícola está financiada por la Unión Europea (50 %), el Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación (25 %) y la Junta de Castilla y León (25 %).