El sector del campo protesta en Valladolid por la "subida injustificada" del precio de los carburantes y fertilizantes

El sector del campo se manifiesta en Valladolid por el precio de los carburantes y fertilizantes

El sector del campo ha encabezado en la mañana de este miércoles 18 de marzo una protesta que ha tenido lugar en Valladolid y que ha contado con la participación de ganaderos y agricultores salmantinos, que se han mostrado en desacuerdo con la "subida injustificada" del precio de los carburantes y fertilizantes.

La manifestación, encabezada por las organizaciones agrarias Asaja, UPA, COAG y UCCL, han denunciado la "especulación" que sufre el sector tras los conflictos de la actual guerra. “Necesitamos que el Gobierno frene la especulación que las multinacionales realizan, tanto de los fertilizantes como del gasóleo, porque han subido entre un 40 y un 50 por ciento”, ha clamado el presidente de Asaja Castilla y León, Donaciano Dujo, según declaraciones recogidas por la Agencia Ical.

De la misma manera, las opas en conjunto han pedido que se apliquen "medidas urgentes" en forma de ayudas para evitar la ruina de las explotaciones. Dujo recalcó que este año el sobrecoste “podría alcanzar hasta los 30.000 euros en las explotaciones de mayor volumen” y que los costes adicionales ascienden a unos 100 euros por hectárea.

El sector del campo se manifiesta en Valladolid por el precio de los carburantes y fertilizantes | Rubén Cacho - ICAL

Por su parte, el coordinador de COAG Castilla y León, Lorenzo Rivera, ha manifestado la preocupación del sector: “Está en una crisis sin precedentes y sin medidas urgentes, muchos agricultores dejarán de producir, poniendo en riesgo la producción de alimentos”.

El objetivo de la protesta, según las organizaciones es: garantizar el suministro de gasóleo y fertilizantes; frenar la “especulación” con leyes urgentes; ofrecer ayudas directas inmediatas a agricultores y ganaderos; implementar medidas fiscales; desarrollar un plan específico para el sector cerealista; compensar el aumento del gasóleo; facilitar el acceso a préstamos a interés cero; alcanzar un acuerdo en toda la cadena alimentaria; y promover la intervención de todas las administraciones.