El sector ganadero y la Junta exigen al Ministerio vacunación preventiva frente a la Dermatosis Nodular Contagiosa

La Junta de Castilla y León ha enviado una declaración institucional consensuada con el sector ganadero al Ministerio de Agricultura, Pesca y Alimentación ante el riesgo de entrada en la comunidad de la Dermatosis Nodular Contagiosa (DNC). Un documento en el que demandan diferentes medidas encaminadas a reforzar la prevención y mejorar la capacidad de respuesta con el único objetivo de proteger la viabilidad de la cabaña bovina de Castilla y León, la más importante de todo el país.

Entre estas medidas se encuentra la revisión de la categorización de esta enfermedad dentro de la Lista A que establece la normativa europea, y que, entre otras medidas, ahora exige la inmovilización y el vaciado sanitario de las explotaciones afectadas.

Igualmente, Administración autonómica, representantes de los agricultores, ganaderos y cooperativas solicitan la posibilidad de autorizar la vacunación preventiva ampliando las zonas que hoy se consideran de riesgo; la inclusión de la enfermedad como riesgo asegurable dentro del Sistema Nacional de Seguros Agrarios; y el establecimiento de un baremo de indemnización uniforme para todo el país que refleje adecuadamente el valor de los animales en el mercado.

También se recoge la necesidad de establecer protocolos específicos de actuación ante distintos escenarios epidemiológicos para, de este modo, disponer del mejor plan de contingencia que garantice una respuesta rápida y eficaz en caso de detectarse la enfermedad y así poder minimizar su impacto.

Finalmente, los firmantes expresan su preocupación ante la situación que ha provocado la aparición de la DNC, tanto en el norte de España como en países de nuestro entorno, y consideran que la valoración por parte del Gobierno de estas medidas debe ser inaplazable y urgente.

La Junta de Castilla y León está desarrollando un plan preventivo y de refuerzo frente a la dermatosis nodular contagiosa basado en tres ejes principales: por un lado, la coordinación institucional y estratégica mediante reuniones con organizaciones agrarias, cooperativas, servicios veterinarios y otras consejerías; por otro, la formación e información, con cursos para personal técnico, veterinarios y ganaderos, junto a campañas divulgativas y materiales informativos para reforzar la concienciación y la bioseguridad; y, finalmente, medidas operativas de prevención y preparación, que incluyen el refuerzo de controles oficiales y actuaciones en movimientos y concentraciones ganaderas.

En este contexto, la formación se configura como un pilar esencial para la prevención y el control de la dermatosis nodular contagiosa, al permitir una correcta aplicación de las medidas de bioseguridad y prevención coordinadas. Por ello, la Junta está impulsando acciones formativas específicas como la jornada que se celebra hoy, en la que participarán alrededor de 350 veterinarios de los ámbitos público y privado, y que tiene como objetivo reforzar sus conocimientos sobre la enfermedad, sus vías de transmisión y las claves para prevenir su aparición.

Asimismo, está previsto volver a extender este refuerzo formativo al sector ganadero próximamente, con el fin de completar las actuaciones de conocimiento y concienciación y de esta forma garantizar que todos los agentes implicados disponen de la información necesaria para la prevención de esta enfermedad.