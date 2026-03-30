Semana de 'impasse' en la Lonja de Salamanca que repite cotizaciones

La Lonja de Salamanca ha optado por ser conservadora esta última semana del mes de marzo optando por la estabilización de los precios y evitando bajar algunos cereales como ha ocurrido en otras lonjas del panorama nacional.

Así, todos los cereales repiten la cotización de la semana anterior, en algunos casos manteniendo los precios más elevados que en otras provincias y marcando una semana de impasse a la espera de como se mueve el mercado nacional que, de momento, está bastante estancado. Cabe recordar que el mes arrancó con fuertes subidas de los cereales que paulatinamente se han ido frenando y consolidando.

Mesa de cereales lonja 30 de marzo de 2026

En el caso del ovino la tendencia es la misma, la mesa ha optado por repetir los precios de la semana anterior siguiendo la estela de estabilidad de las semanas anteriores en las que apenas se han registrado subidas.

Mesa de ovino lonja 30 de marzo de 2026

(Salamanca 24 Horas seguirá ampliando esta información a medida que se vayan celebrando las distintas mesas de la Lonja)