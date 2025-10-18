SEO/BirdLife exige a Bruselas frenar la "masacre" de cormoranes por ser un "retroceso en biodiversidad"

La organización conservacionista SEO/BirdLife ha lanzado una contundente ofensiva en el panorama internacional, pidiendo a la Comisión Europea que rechace de plano la propuesta de la Comisión Asesora de Pesca y Acuicultura Continental de la FAO (EIFAAC) que busca aprobar un controvertido 'Plan Paneuropeo de Gestión del Cormorán' basado en el control poblacional con métodos letales.

La denuncia se ha realizado en el marco del Congreso Mundial de la Naturaleza de la Unión Internacional para la Conservación de la Naturaleza (UICN), que clausuró este miércoles. SEO/BirdLife ha calificado la propuesta como un plan que "carece de base científica" y que, de ser aprobado, "contradice la Directiva Aves y el Acuerdo para la Conservación de aves acuáticas migratorias africanas-eurasiáticas".

"Ignora los compromisos internacionales de conservación de las aves acuáticas y abriría la puerta a una persecución generalizada del cormorán, lo que supondría un grave retroceso en la protección de la biodiversidad", sentenció la ONG, alertando sobre las graves consecuencias que esta medida tendría para la conservación de la fauna europea.

La organización ha defendido la necesidad de soluciones basadas en la coexistencia entre las personas y las especies que puedan ser percibidas como conflictivas con las actividades humanas, un tema que fue central en una de sus mociones presentadas en la UICN. Más allá de la batalla por el cormorán, SEO/BirdLife ha logrado importantes avances en el Congreso. Consiguió incluir en la moción de urgencia sobre los grandes incendios la crucial necesidad de elaborar mapas de Áreas de Alto Valor de Conservación (AVC). El objetivo es integrarlos en los planes de prevención y lucha contra el fuego para que las políticas públicas prioricen la protección de los ecosistemas más frágiles ante las catástrofes.

Además, la ONG ha impulsado o apoyado diversas mociones adoptadas, que abordan retos clave para el medio ambiente: