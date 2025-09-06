Estos son los campeones del 33 Concurso Nacional de Raza Limusina

Tristán, de Agropecuaria Ramos Heras ha sido el campeón adulto de en el 33 Concurso Nacional de Limusín que se ha celebrado en Salamanca. Por su parte, el campeón joven ha sido Ungus, de Ricardo Corredera Limusín.

La campeona en hembras ha sido Teka, de la ganadería de Tomasa Aurora Barón Aguirreburualde, mientras que la campeona joven ha sido Vela, de la Ganadería Tabernilla.

Además, la Asociación Nacional de Criadores de Limusín ha celebrado también en Salamanca el concurso ibérico, con participación de ganaderías portuguesas.