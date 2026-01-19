Estas son las cotizaciones de la Lonja de Salamanca este 19 de enero

La Lonja de Salamanca ha marcado una semana más los precios de los productos con estabilidad en las cotizaciones de los cereales, que repiten los precios de la semana anterior en todas las categorías.

Mesa de cereales 19 de enero 2026

Por su parte, en la mesa de ovino bajan los lechazos una semana más en las categorías desde el extra hasta los 13 kilos. Los más grandes repiten los precios al igual que el cordero, que también repite cotización.

Mesa de ovino 19 de enero 2026

Salamanca 24 Horas ampliará esta información a medida que se vayan celebrando las mesas.