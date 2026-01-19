Estas son las cotizaciones de la Lonja de Salamanca este 19 de enero
Estabilidad en los cereales y bajada de los precios del lechazo
La Lonja de Salamanca ha marcado una semana más los precios de los productos con estabilidad en las cotizaciones de los cereales, que repiten los precios de la semana anterior en todas las categorías.
Por su parte, en la mesa de ovino bajan los lechazos una semana más en las categorías desde el extra hasta los 13 kilos. Los más grandes repiten los precios al igual que el cordero, que también repite cotización.
