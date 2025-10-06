Estos son los precios y cotizaciones de la lonja de Salamanca de este 6 de octubre

La lonja celebrada en Salamanca este lunes 6 de octubre ha vuelto a fijar los precios del sector primario con novedades en los cereales. Tras semanas de estabilidad en los precios, la mesa ha determinado una bajada de dos euros para el trigo duro y el triticale, una subida de dos euros para la avena y el centeno y la repetición de precio para la avena y el maíz. En cuanto al girasol también repite precios.

Mesa de cereales lonja 6 octubre 25

En la mesa de ovino tras constantes subidas de las últimas semanas, sobre todo en el cordero, se ha marcado un periodo de estabilidad en los precios ya que repiten las cotizaciones de la semana anterior en todas las categorías de lechazo, cordero y oveja. t

Mesa de ovino lonja 6 octubre 25

En cuanto a la ternera vuelve a subir manteniendo la tendencia de las últimas semanas, con los precios disparados. El bovino de vida sube cuatro céntimos en todas sus categorías. En cuanto al bovino de carne, la subida ha sido generalizada para todas las categorías con cinco céntimos.

Mesa de bovino de vida lonja 6 octubre 25

Mesa de bovino de carne lonja 6 octubre 25

Mesa de bovino de carne 1 lonja 6 octubre 25

(Salamanca 24 Horas ampliará esta información a medida que se vayan celebrando las distintas mesas)