Sube el girasol, la ternera y el cordero, así ha sido la lonja de Salamanca

La lonja de Salamanca celebrada este lunes ha marcado nuevas subidas para la ternera que no rompe la tendencia alcista de las últimas semanas, el cordero y el girasol, que cotizó por primera vez la semana pasada.

En la mesa de cereales los vocales han apostado por mantener el precio una semana más. Una tendencia que solo se ha roto por la subida del girasol, que se incrementa diez euros la tonelada llegando a los 450 euros la tonelada en el girasol y a los 540 euros el alto oleico.

Mesa de cereales lonja 29 septiembre 25

Por su parte, el lechazo se mantiene, excepto los animales más grandes que suben cinco céntimos. También suben la misma cantidad los corderos de menos de 25 kilos mientras que el resto se mantienen estables.

Mesa de ovino lonja 29 septiembre 25

El vacuno ha vuelto a subir en esta última lonja de septiembre. El bovino de vida sube cuatro euros para los machos y 6 para las hembras. En cuanto al bovino de carne suben todas las categorías. Ocho céntimos para los machos de menos de 12 meses y los añojos. Seis céntimos para las hembras de menos de 12 meses y las terneras de más de 12 meses. Cuatro céntimos para el resto de las categorías.

Mesa de bovino de carne lonja 29 septiembre 25

Mesa de bovino de vida lonja 29 septiembre 25

Puedes consultar el resto de los precios en el siguiente documento.