Sube el maíz y se estabilizan el resto de los cereales en la Lonja de Salamanca

La Lonja de Salamanca ha optado por estabilizar la mayoría del precio de los cereales tras un mes de bajadas constantes. Así, el único producto que sube es el maíz, que con dos euros más la tonelada se queda en 228 euros. El resto repiten las cotizaciones de la semana anterior. Por su parte, la alfalfa empacada comienza a cotizar en la mesa y abre con 225 euros la tonelada.

Mesa de cereales, lonja de Salamanca 4 de mayo de 2026

En cuanto a la mesa de ovino, los vocales han optado por repetir todas las cotizaciones siguiendo la tendencia de la semana pasada.

Mesa de ovino lonja de Salamanca 4 de mayo de 2026

En cuanto a la mesa de bovino de carne ha optado por bajar los precios en todas las categorías. Así, bajan 4 céntimos de euro los machos menores de 12 meses, los añojos, erales y novillos. También bajan las hembras menores de 12 meses, las ternera de más de 12 meses y las vacas aunque en este caso son 2 céntimos.

Mesa de bovino de carne lonja de Salamanca 4 de mayo de 2026

Mesa de bovino de carne 1 lonja de Salamanca 4 de mayo de 2026

(Salamanca24Horas irá ampliando esta información a medida que se celebren las distintas mesas)